México inicia el año 2026 con la llegada de 8.84 millones visitantes internacionales, la cifra mensual más alta desde que se tiene registro

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que los resultados de enero confirman la tendencia sólida de crecimiento del turismo en el país, con niveles históricos en indicadores como llegada de visitantes, turistas e ingreso de divisas

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) 2026 del INEGI, en enero se registró el arribo de 4.29 millones de turistas a México, lo que representa un incremento de 8.6 por ciento en comparación con el mismo mes de 2025

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que este enero de 2026 registró los niveles más altos para este primer mes de un año desde que se tiene registro en los principales indicadores del turismo internacional, al reportarse la llegada de 8.84 millones de visitantes internacionales a México, es decir, un incremento de 10 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) subrayó que, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en enero de este año también se registró el arribo de 4.29 millones de turistas a México, 8.6 por ciento más que en 2025.

“Los resultados de enero confirman que el turismo en México mantiene una tendencia sólida de crecimiento. Continuamos alcanzando niveles históricos en los principales indicadores del turismo internacional: llegada de visitantes, turistas e ingreso de divisas, lo que refleja la confianza de las y los viajeros en nuestro país”, manifestó.

Precisó que, durante este periodo, el ingreso de divisas por visitantes internacionales alcanzó 3 mil 477 millones de dólares, lo que representó un incremento de 3.9 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.

“Estas cifras confirman la fortaleza del turismo en México y el papel estratégico que tendrá este año, en el que nuestro país será protagonista en el escenario internacional. Seguiremos trabajando para consolidar la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, establecida en el Plan México, de posicionar a nuestro país como el quinto país más visitado del mundo”, declaró.

Asimismo, destacó que desde la Secretaría de Turismo se continuará impulsando acciones y estrategias orientadas a consolidar al turismo como un generador de Prosperidad Compartida, promoviendo un desarrollo equilibrado que beneficie a las comunidades, fortalezca las economías locales y amplíe las oportunidades para las y los mexicanos.

Finalmente agregó que el inicio de este año mundialista representa una oportunidad para seguir posicionando a México en el escaparate internacional, mediante la promoción de sus destinos, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la oferta turística