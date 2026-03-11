Gobierno federal firma acuerdo contra violencia digital con Google, Meta y TikTok

El gobierno mexicano y Google, Meta y TikTok, firmaron un acuerdo para prevenir y atender los casos de violencia digital contra las mujeres en estas plataformas digitales. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

El gobierno mexicano y Google, Meta y TikTok, firmaron un acuerdo para prevenir y atender los casos de violencia digital contra las mujeres en estas plataformas digitales.

El acuerdo, según explicó la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, contempla 17 medidas de prevención y acciones a realizar en caso de acoso y agresiones.

Entre las medidas están la vinculación de los reportes en redes sociales con la Línea 079 y el retiro de contenido violento o íntimo. Los acuerdos se dividen en 9 acciones preventivas y 8 de atención.

Medidas de prevención contra la violencia digital

Las nueve medidas de prevención son las siguientes:

Revisión de las normas de convivencia comunitaria en las redes sociales. Generar y difundir conjuntamente la Cartilla de la seguridad digital. Campañas para posicionar mensajes educativos y formativos dirigidas a creadores de contenido. Campañas para incentivar la denuncia y reportes con las autoridades correspondientes. Campañas informativas en el espacio digital para, entre otras cosas, fomentar la denuncia ante las autoridades. Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar violencias. Educar el ecosistema de personas creadoras de contenido y personas usuarias. Generar información accesible para sensibilizar a usuarios sobre el uso responsable de tecnología. Robustecer estrategias de prevención con mesas de diálogo constante.

Acciones de atención y denuncia en plataformas

Las medidas y acciones de atención son:

Activar medidas inmediatas para atender casos de violencia a través de definir de manera conjunta las violencias y los delitos, además de informar sobre las consecuencias ante la detección de contenido de abuso y explotación sexual, entre otras. Creación de una guía para reportar contenidos y usar herramientas de protección en las plataformas digitales. Fortalecimiento de herramientas y políticas para generar mejores espacios de reporte y denuncia a perfiles. Vincular los mecanismos de reporte de violencias habilitando la Línea 079. Cooperación con autoridades para la investigación hacia la atención a víctimas a través de contactos directos entre los enlaces de las empresas y las Fiscalías, Ministerios Públicos y Policías cibernéticas. Colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo. Desarrollar nuevas herramientas y políticas accesibles, comprensibles para atender casos de acoso, abuso y odio contra las mujeres. Mesas de trabajo para establecer una ruta de cooperación con autoridades, instituciones y organizaciones.

Durante la presentación de este acuerdo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella podría ser la primera en usar este mecanismo por los casos de violencia digital que ha sufrido en las redes sociales.

“Puedo ser la primera en utilizar este mecanismo de denuncia es decir es a través de los propios mecanismos de denuncia de las propias plataformas hay una imagen que no he no ha sido consensada por mí donde hay casos de violencia contra mí la plataforma, pues hace lo que está establecido en este mecanismo ahora no se trata de la presidenta se trata de todas las mujeres”.

No obstante, con respecto a los señalamientos que hizo a finales de febrero el dueño de X, Elon Musk, quien la acusó de estar bajo las órdenes del crimen organizado, la presidenta informó que decidió no denunciarlo civilmente ante las autoridades correspondientes.

A propósito, la secretaria de las Mujeres lamentó que la red social X, propiedad de Musk, no se haya sumado a este acuerdo . La empresa argumentó que no asistiría a las mesas de trabajo por falta de oficinas en México.

De acuerdo a los datos presentados por la secretaria, del 2020 al 2024, en cuatro años, las víctimas de acoso y violencia en plataformas tecnológicas crecieron de 16.1 millones a 18.9 millones de personas, de las cuales 10.6 millones fueron mujeres y 8.3 millones hombres.

Al final, las autoridades señalaron que el acuerdo busca fortalecer la prevención, denuncia y atención de casos de violencia digital en el entorno de las redes sociales.

