Elon Musk cambia de rumbo: ahora SpaceX prioriza construir una ciudad en la Luna

Elon Musk, fundador de SpaceX, anunció que la compañía ha modificado su estrategia espacial para enfocarse en construir una ciudad en la Luna antes de ir a Marte, una decisión que marca un cambio importante respecto a sus planes anteriores de colonización del planeta rojo. Esta nueva orientación responde a criterios de viabilidad técnica y logística, y tiene el objetivo de avanzar más rápido en el establecimiento de presencia humana fuera de la Tierra.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Texas reconoce como ciudad a ‘Starbase’, comandada por Elon Musk y su Space X

¿Por qué la Luna antes que Marte?

Según Musk, la razón principal de este cambio es que la Luna es un destino más accesible que Marte. Mientras que los viajes a Marte solo son posibles cuando los planetas se alinean (lo que ocurre cada 26 meses) y tardan alrededor de seis meses, los vuelos a la Luna pueden realizarse con mayor frecuencia y en menos tiempo. Esto permitiría a SpaceX iterar y desarrollar infraestructura más rápido en el satélite terrestre.

Además, Musk ha señalado que construir una ciudad “autocreciente” en la Luna podría lograrse en menos de 10 años, mientras que una misión completa con asentamientos en Marte tomaría más de 20 años debido a los desafíos tecnológicos, de distancia y de recursos que implica llegar al planeta rojo.

¿Esto significa que abandonó Marte?

No por completo. Elon Musk ha aclarado que la ambición de llegar a Marte sigue viva, pero que ahora será un esfuerzo que se abordará en paralelo o después de consolidar una base lunar. Musk ha mencionado que los trabajos rumbo a Marte podrían iniciarse en unos cinco a siete años, aunque la prioridad actual es la Luna, debido a que permite progresos más rápidos.

La misión original de SpaceX, de “extender la vida y la conciencia humana hacia las estrellas”, sigue siendo la misma, pero el camino a Marte ahora pasa por primero establecer una presencia humana sostenible en la Luna, donde los tiempos de viaje son más cortos y las ventanas de lanzamiento más frecuentes.

¿Qué impacto tiene este anuncio?

Este giro no solo genera expectativas en la comunidad aeroespacial, sino que también plantea nuevas perspectivas para la exploración del espacio: una ciudad lunar autosuficiente podría servir como plataforma para experimentación tecnológica, ciencia, turismo espacial y, eventualmente, como base de lanzamiento para misiones más lejanas. Aunque es un proyecto ambicioso, Musk confía en que el desarrollo lunar será más rápido y alcanzable que una colonia marciana en el corto plazo.