¿Puedes ir a la cárcel por no pagar pensión alimenticia en México? Esto dice la ley sobre los deudores alimentarios

¿Puedes ir a la cárcel por no pagar pensión alimenticia en México? Esto dice la ley

En México, dejar de pagar la pensión alimenticia no es solo un problema familiar o civil. En determinadas circunstancias, el incumplimiento puede convertirse en un delito penal que incluso puede llevar a prisión.

La legislación mexicana contempla sanciones para quienes, estando obligados legalmente a proporcionar alimentos, principalmente a hijos menores de edad, incumplen con esa responsabilidad sin justificación.

Cuando no pagar pensión alimenticia se convierte en delito

El Código Penal en distintas entidades del país tipifica el incumplimiento de obligaciones alimentarias o el abandono de obligaciones familiares como un delito.

Esto ocurre cuando una persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos, establecida por un juez o reconocida por ley, deja de cumplir con ese pago de manera injustificada.

En otras palabras, no se trata únicamente de una deuda. Cuando el incumplimiento es reiterado o deliberado, puede activarse un proceso penal.

Las penas de cárcel que puede enfrentar un deudor alimentario

Las sanciones varían según la legislación de cada estado, pero en general las penas contemplan prisión.

Por ejemplo:

En Ciudad de México , el incumplimiento de obligaciones alimentarias puede castigarse con hasta cinco años de prisión.

, el incumplimiento de obligaciones alimentarias puede castigarse con hasta cinco años de prisión. En estados como Jalisco, las penas pueden ir de seis meses a cuatro años de cárcel.

Otras entidades contemplan sanciones similares, con rangos que pueden alcanzar entre uno y cinco años de prisión.

Además de la pena privativa de libertad, los jueces pueden ordenar:

el pago retroactivo de la pensión adeudada,

multas económicas,

reparación del daño,

o embargo de bienes.

Cuando la ley considera que hay agravantes

La situación puede volverse más grave si se demuestra que el deudor:

ocultó ingresos o bienes para evitar el pago,

se declaró insolvente de forma deliberada,

o desobedeció una orden judicial directa para cumplir con la pensión alimenticia.

En estos casos, los tribunales pueden imponer sanciones más severas.

El papel de la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que sancionar penalmente a quienes incumplen con la pensión alimenticia es constitucional.

El tribunal ha argumentado que el objetivo es proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a su desarrollo y bienestar, por lo que el Estado puede intervenir con medidas penales cuando se vulnera esa obligación.

Otras consecuencias legales para los deudores alimentarios

En los últimos años, México también ha endurecido las medidas contra quienes no cumplen con la pensión alimenticia.

Entre ellas se encuentran:

inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios,

restricciones para obtener pasaporte,

limitaciones para ocupar cargos públicos,

o dificultades para realizar ciertos trámites oficiales.

Estas medidas buscan presionar a los deudores para que cumplan con sus obligaciones.

Una diferencia clave en la ley mexicana

La Constitución establece que nadie puede ser encarcelado por deudas civiles. Sin embargo, el caso de la pensión alimenticia es distinto.

El motivo es que el incumplimiento no se considera simplemente una deuda económica, sino una falta a una obligación legal vinculada con la protección familiar, especialmente cuando se trata de menores.

Por esa razón, en determinadas circunstancias, el caso puede escalar de un conflicto civil a un proceso penal.