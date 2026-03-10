Nuevas fotos de Bill Clinton en los archivos de Jeffrey Epstein se viralizan: jacuzzi, piscina y el jet privado

Bill Clinton vuelve a ser tendencia tras filtración de fotos en archivos de Jeffrey Epstein

El nombre de Bill Clinton se convirtió nuevamente en tendencia mundial luego de que nuevas imágenes incluidas en los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein comenzaran a circular en redes sociales y medios internacionales.

Las fotografías, que forman parte de documentos recientemente divulgados dentro del expediente judicial sobre el financiero estadounidense, muestran al exmandatario en distintos contextos sociales vinculados con el círculo de Epstein. La difusión de este material reavivó el debate sobre las relaciones que varias figuras influyentes mantuvieron con el magnate antes de que su red de abuso sexual saliera a la luz.

Fotos en jacuzzi, piscina y avión privado reactivan la polémica

Entre las imágenes que más se han viralizado aparece una fotografía en la que Clinton se encuentra dentro de un jacuzzi acompañado por una mujer cuya identidad fue censurada en los documentos.

Otra de las imágenes difundidas lo muestra en una piscina junto a Ghislaine Maxwell, excolaboradora de Epstein y posteriormente condenada por tráfico sexual de menores.

También circulan fotografías tomadas a bordo del jet privado asociado al financiero, conocido popularmente en medios estadounidenses por transportar a diversas personalidades durante viajes internacionales.

Aunque varias de estas imágenes ya habían sido mencionadas en investigaciones previas, la nueva liberación de documentos permitió que se difundieran versiones más claras o material que no había sido visto públicamente.

Qué dicen los documentos y declaraciones de Clinton

Durante una declaración previa relacionada con el caso, Clinton explicó que no recordaba haber sido fotografiado en el jacuzzi que ahora circula ampliamente en redes sociales.

El exmandatario también sostuvo que sus interacciones con Epstein estuvieron vinculadas a actividades filantrópicas y reuniones públicas durante la década de 2000.

Hasta ahora, ninguna de las publicaciones recientes de los archivos judiciales establece acusaciones formales contra Clinton relacionadas con los delitos sexuales por los que Epstein fue investigado y posteriormente condenado.

El caso Epstein sigue salpicando a figuras de poder

El escándalo alrededor de Epstein continúa generando impacto años después de su muerte en 2019, en parte porque los documentos judiciales han revelado la magnitud de su red de contactos dentro de las élites políticas, financieras y del entretenimiento.

Cada nueva liberación de archivos provoca una oleada de interés público, especialmente cuando aparecen nombres de figuras conocidas o material visual que antes permanecía bajo reserva.

La reciente difusión de las fotografías que involucran a Clinton es un ejemplo de cómo el caso sigue generando controversia y alimentando debates en redes sociales sobre la responsabilidad de las figuras que formaron parte del círculo social de Epstein.

Por qué el tema se volvió tendencia en redes

El nombre de Clinton comenzó a escalar rápidamente en buscadores y plataformas digitales por tres factores clave:

La circulación masiva de fotografías que hasta ahora no se habían viralizado ampliamente.

La publicación de nuevos documentos vinculados al caso Epstein.

El interés renovado en identificar a las figuras públicas que aparecen en los archivos del financiero.