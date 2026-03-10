Morena aprueba en comisiones reforma electoral; este miércoles se discutirá en el Pleno... PT y PVEM votarán en contra

Pese al voto en contra del PT y el Partido Verde, así como del PRI, PAN y MC, en hora y media de discusión, los diputados federales de Morena aprobaron en comisiones la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con su mayoría simple y en reunión “fast track”, los legisladores del partido guinda aprobaron solo ellos, el dictamen en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política con 45 votos a favor, hubo 39 en contra de aliados y opositores de Morena y cero abstenciones.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasará con la Reforma Electoral en San Lázaro? Las claves de la votación en comisiones

¿Cómo fue aprobada la reforma electoral en comisiones?

Este miércoles será discutido en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados y salvo que ocurra un milagro a Morena no le alcanzarán los votos para lograr la mayoría calificada para aprobar esta reforma constitucional en materia electoral, pues cuenta con 253 votos y necesita 334 como mínimo para modificar la Carta Magna, pero se va a poner bueno.

Pues desde las comisiones, los diputados se hicieron de palabras y se empezaron a insultar como siempre.

El morenista Guillermo Santiago, resaltó que es necesario reducir a los plurinominales.

“Que se llegue aquí solamente por el voto del pueblo. Esta iniciativa plantea decirle adiós a los Ricardos Anayas, a las Lilly Téllez que se enquistaron en el poder sin tener el respaldo del pueblo”. —

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral: Sheinbaum descarta llamar a aliados para aprobar iniciativa

¿Por qué aliados y oposición votaron en contra?

Mientras que el panista Homero Niño de Rivera descalificó así la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum

“Esta iniciativa de unas cuantas páginas es un panfleto ideológico trasnochado, que evidentemente no podemos calificarlo como una iniciativa de reforma electoral. Es evidente que nació muerta, que no alcanzó ni siquiera el consenso de sus aliados políticos. Y la razón yo creo es que la Presidenta cometió un grave error de origen, encargarle esta tarea a un personaje como Pablo Gómez”.

Y los diputados del Partido del Trabajo y del Partido Verde explicaron sus razones para votar en contra de la reforma electoral. Así lo hizo el legislador ecologista Ricardo Astudillo.

“A pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen precisamente porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para garantizar condiciones de igualdad en la competencia democrática”.

Y como en Morena saben que esta reforma electoral no va a pasar y morirá este miércoles, la morenista Guadalupe Morales, dijo a manera de consuelo “nos vemos en el Plan B”.

Síguenos en Google News y encuentra más información