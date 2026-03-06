Brugada anuncia apoyos para mujeres policías en la CDMX

A dos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció una serie de apoyos para las mujeres policías de la capital.

Los apoyos contemplan incentivos económicos y la implementación de un sistema público de cuidados dirigido a integrantes de las corporaciones de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Marcha 8M: ¿Cómo funcionará el operativo de seguridad en CDMX?

¿Qué apoyos anunció el gobierno para las mujeres policías?

La mandataria propuso crear guarderías, lavanderías públicas y comedores comunitarios cerca de las instalaciones policiales. Además, planteó impulsar más mandos femeninos dentro de la corporación y establecer el Premio Anual de la Mujer Policía.

Durante un encuentro con elementos femeninos de la policía, Brugada reconoció los retos que enfrentan las mujeres dentro de las corporaciones de seguridad, especialmente al tratar de equilibrar su trabajo con sus responsabilidades familiares.

“Quiero decirles que tienen aquí a una aliada. La jefa de Gobierno es su aliada y no están solas en esta tarea. Juntas vamos a lograr romper los techos de cristal que impiden que ustedes avancen”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Aquí tienen una aliada y vamos a lograr romper estos techos de cristal que nos impiden avanzar.



Me reuní con Mujeres Policías en un espacio para reconocer a más de 20 mil mujeres que todos los días rompen roles y estereotipos para cuidar a nuestra ciudad.



Durante años se pensó… pic.twitter.com/fztpXWaxLx — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 6, 2026

¿Cómo funcionará el sistema de cuidados para policías?

Entre las propuestas se encuentran centros de cuidado infantil para niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los seis años, así como lavanderías públicas gratuitas y comedores comunitarios donde las y los policías puedan recoger alimentos preparados al finalizar su jornada.

La jefa de Gobierno aclaró que el sistema de cuidados beneficiará tanto a mujeres como a hombres dentro de la corporación, con el objetivo de transformar la dinámica laboral y familiar en la policía.

“Queremos romper esa idea de que el sistema de cuidados solo beneficia a las mujeres; también los hombres policías podrán utilizar estos servicios”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Actualmente, alrededor de 20 mil mujeres forman parte de las corporaciones de seguridad en la Ciudad de México.

Encuentro de Mujeres Policías https://t.co/UfRILdOjFh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 6, 2026

Síguenos en Google News y encuentra más información