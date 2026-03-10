¡Cayó “El Posho”! Capturan en Hidalgo al líder que controlaba el huachicol en Pachuca

J.H.P., de 24 años de edad, es señalado de ser uno de los principales responsables del robo de hidrocarburo en la región

Esta mañana elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal de Hidalgo (SSPH) detuvieron a presunto líder de una agrupación delictiva conocida como “Los Poshos” que operan en la zona metropolitana de Pachuca.

De acuerdo con el reporte de la SSPH, en un operativo estatal fue detenida una persona identificada como J.H.P., de 24 años de edad, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, quien es señalado de ser uno de los principales responsables del robo de hidrocarburo en la región.

¿Cómo ocurrió la detención del presunto líder delictivo?

Las autoridades estatales señalaron que el presunto líder huachicolero viajaba en una camioneta con más de 30 mil litros de hidrocarburo robado, así como dos armas de fuego y drogas como mariguana y cocaína que se transportaban en la zona.

Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, por lo cual el presunto huachicolero fue puesto a disposición de las autoridades estatales.

¿Qué acciones se realizan contra el robo de hidrocarburo?

Sobre esto, el titular de la SSPH, Salvador Cruz Neri, mencionó que se ha reforzado la campaña de vigilancia en los municipios más afectados por el robo y comercialización de combustible en el territorio estatal, principalmente en los municipios del sur de la entidad.

El funcionario estatales aseveró que se han reforzado las acciones de seguridad en el estado, para atender a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad en el territorio estatal, principalmente en las zonas donde operan distintas bandas locales.

En la región de Tula se ha presentado un incremento de la violencia en el estado, principalmente por la presencia de distintas agrupaciones criminales que operan en la zona para tratar de controlar el tráfico de hidrocarburos en el territorio estatal.

