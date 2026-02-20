FGR sospecha de Marina por asesinato del vicealmirante que denunció huachicol

Para octubre de 2025 Guerrero Alcantar ya había sido removido de su posición original como Director General de Recaudación de la Agencia Nacional de Aduanas de México

La Fiscalía General de la República (FGR) sospecha que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México podrían estar vinculados con el asesinato del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, luego de que este denunciara con sumo detalle la operación de una red de huachicol fiscal en la que estaban implicados mandos de la institución.

El crimen ocurrió el 8 de noviembre de 2024, justo tres semanas después de que Guerrero se reunió con el actual secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, para presumiblemente ampliar los detalles de algo que ya había denunciado por escrito. “Los únicos que sabían (donde estaba) era personal de la Secretaría de Marina”, señalaron los fiscales.

Así quedó asentado en los documentos que la FGR envió al Centro de Justicia Penal federal del Altiplano para sustentar la solicitud de orden de aprehensión en contra de varios mandos de la Armada, dentro de la carpeta de investigación número FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024 abierta por delitos de hidrocarburos.

En la resolución de la solicitud de orden de aprehensión, a la que Entorno Mx y Así las Cosas PM tuvieron acceso, la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez retoma los razonamientos con los que la FGR vincula el asesinato de Morales Ángeles con su decisión de convertirse en informante.

Ampliar

De acuerdo con la FGR, la vida del referido contralmirante parece haber quedado comprometida luego de que este decidiera denunciar desde mediados de 2024 el vinculo de mandos de dicha institución con las actividades de contrabando fiscal de combustible en diversas aduanas marítimas del país.

Aunque no se detalla cómo se dieron estas revelaciones, hoy se sabe por diversos medios de comunicación que en junio de 2024 Guerrero Alcantar se reunió con el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, y dos mandos de Inteligencia Naval, a quienes informó del esquema de huachicol que operaba en aduanas, del involucramiento de los sobrinos del secretario (los almirantes Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna), entre otros. Ojeda le pidió a Guerrero poner todas esas acusaciones por escrito.

Ampliar

De acuerdo con la FGR, Guerrero sí realizó los escritos con sus denuncias. El 10 de octubre de 2024, ya con la nueva administración federal en marcha, Guerrero se volvió a reunir con el secretario de Marina, que para momento ya era Raymundo Morales Ángeles, posiblemente para dar seguimiento a las denuncias presentadas. Luego de ello vino su asesinato.

“Fernando Rubén Guerrero Alcantar fue asesinado el ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, en Manzanillo, Colima, infiriéndose una relación directa de su homicidiocon la reunión celebrada a las trece horas del diez de octubre de ese año, en las Oficinas del Almirante Secretario (Morales Ángeles), posiblemente por la denuncia realizada sobre las personas que refirió en su manuscrito y que se encontraban involucradas en una red de corrupción en las aduanas”, indicaron los fiscales federales ante el juzgado.

Ampliar

Te podría interesar: ¿Quién mató al contralmirante Guerrero Alcántar? La denuncia que le costó la vida

Solo los marinos sabían

De acuerdo con lo asentado en el expediente judicial, para octubre de 2025 Guerrero Alcantar ya había sido removido de su posición original como Director General de Recaudación de la Agencia Nacional de Aduanas de México y fue asignado con un cargo medio a la Décima Sexta Región Naval en Puerto Chiapas. El 9 de octubre recibió una comisión para trasladarse a la Ciudad de México a la reunión con el secretario de Marina del diez de octubre.

Tras dicho encuentro Guerrero volvió a Puerto Chiapas donde permaneció hasta finales de octubre cuando recibió una nueva autorización de parte del Comandante de la Décima Sexta Región Naval, Octavio Trejo Hermida, para tomar una licencia ordinaria del 4 al 8 de noviembre con el fin de trasladarse al puerto de Manzanillo, Colima, para “solventar asuntos de carácter personal”.

En ese contexto, la FGR subrayó ante la jueza que los funcionarios de la Marina eran los que conocían con precisión cuando y donde se encontraba el almirante Guerrero Alcantar hasta el momento en que fue asesinado.

“Se infiere que Fernando Rubén Guerrero Alcantar informó con exactitud donde sería su estancia, llamando la atención que los únicos que lo sabían era personal de la Secretaría de Marina”, indicaron los fiscales.

También puedes leer: “No hay líneas de investigación”, Sheinbaum rompe el silencio sobre el exsecretario de Marina

El otro homicidio

En el expediente judicializado la FGR también advirtió de la relación que habría entre el caso del contralmirante Guerrero Alcantar con el crimen de su fiscal Magaly Janet Nava Ramos, ocurrido justo dieciocho días antes del primero en la misma ciudad.

De entrada, la FGR señaló coincidencias en ambos casos, entre ellas el tipo de arma utilizada -una pistola calibre 9mm con balas de la marca “Águila 9mm Luger”-; el modus operandi de ambos casos donde los asesinos viajaban e una motocicleta de color blanco; la cercanía de otro vehículo vigilando de cerca la operación; la proximidad de las fechas de los dos casos; y el nexo de las dos victima con la Armada y las aduanas.

En el caso de Nava Ramos los fiscales indicaron que su pareja sentimental pertenecía a la Secretaría de Marina y su hermana laboraba en una agencia aduanal

“Al mantener una relación estrecha con personas de la Secretaría de Marina, se puede inferir que los actores materiales (del asesinato de la fiscal Nava ramos) pudieran ser personal de esta dependencia o allegados a ellos” indicó la FGR en su escrito judicial.

Cabe señalar que, hasta la fecha, no se ha informado de personas detenidas relacionadas con los asesinatos ni del Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, ni de la fiscal Magaly Janet Nava Ramos.

Síguenos en Google News y encuentra más información