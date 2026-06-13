El alcalde panista de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, José Ángel Bravo Martínez fue asesinado esta mañana al salir de su domicilio.

Asesinan al alcalde de San Miguel Amatitlán Oaxaca, PAN exige seguridad

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el presidente municipal de San Miguel Amatitlán, José Ángel Bravo Martínez, fue emboscado al salir de su domicilio, en donde murió a causa de las heridas por arma de fuego.

Fue alrededor de las 8:00 de la mañana cuando el alcalde salía de su casa cuando fue agredido por sujetos armados, pese a que su hijo solicitó el apoyo de unidades de atención médica, lamentablemente el alcalde falleció.

Autoridades desplegaron un cerco de seguridad, sin embargo no se ha localizado a los perpetradores del homicidio.

Cabe señalar que esta no fue la primera ocasión en que el presidente municipal era agredido, en mayo pasado, quedó documentado un secuestro express del alcalde, quien luego de ser agredido y saqueado fue liberado.

En esta ocasión fue un comando armado el que llegó hasta su domicilio en donde proyectiles de armade fuego le arrebataron la vida.

Peritos llegaron al sitio para realizar las gestiones correspondientes e iniciar la investigación de los hechos.

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¿Cómo reaccionaron las autoridades de seguridad?

El gabinete de reforzó la seguridad den la zona con elementos policiales y militares. A los pocos minutos de los lamentables hechos, el Comité Directivo del PAN emitió un comunicado exigiendo el esclarecimiento del homicidio del alcalde de San Miguel Amatitlán.

El Comité panista lamentó y condenó los indignantes hechos, afirmando que “ante la gravedad de los hechos exigimos a la fiscalía del estado actuar con toda firmeza imparcialidad y prontitud para esclarecer este crimen”.

Acción Nacional hizo un llamado a los tres niveles de gobierno a no normalizar la violencia y exigió todo el paso de la ley para los autores materiales e intelectuales y exigió brindar seguridad a cada ciudadano. “no podemos normalizar estos hechos ni permitir que el miedo se imponga sobre la participación política y el servicio público exigimos verdad justicia y seguridad para San Miguel Amatitlán y para todo el estado”. señala el comunicado.

A través de sus redes el presidente nacional del PAN, Jorge Romero

“uno más que no se dejó extorsionar por el crimen organizado, un alcalde más que pidió apoyo expreso y verbal al gobernador de su tierra precisamente por las amenazas que sufrió y un alcalde más que pierde la vida por que se la quitaron los que mandan en este país que es el crimen organizado porque los gobierno de Morena los dejan a sus anchas”.

Por ello exigió que se dé con los responsables del crimen y responsabilizó a Salomón Jara quien dijo “decidió voltear hacia otro lado ante la petición de Bravo”.

Exigimos que se haga justicia por el asesinato del alcalde Joel Bravo.#UnoMás pic.twitter.com/pxlohZYL3A — Acción Nacional (@AccionNacional) June 13, 2026

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