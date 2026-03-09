Inflación de febrero 2026 en México se ubicó en 4.02%, reporta INEGI

La Inflación febrero 2026 en México se ubicó en 4.02 % a tasa anual, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que reportó los resultados más recientes del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

El INEGI recordó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, en febrero de este año presentó un nivel de 144.307, es decir aumentó 0.50 % respecto al mes anterior.

Productos con mayor incidencia en la inflación

El organismo abundó que en el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.28 % y la anual, de 3.77 %, mientras que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, o que no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.46 % a tasa mensual.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reveló que los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron el jitomate, papa y otros tubérculos, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías.

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.39 % y los de servicios, 0.52 por ciento. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.02 %”, enfatizó.

Estados con variaciones por arriba y debajo del promedio

El INPC evidencia que Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Campeche y Quintana Roo son los estados con variación por arriba del promedio nacional.

En contraparte Tamaulipas, Oaxaca, Baja California, Nuevo León y Baja California Sur son las entidades que están por debajo del promedio nacional.

