Miguel Mateos llega al Auditorio Nacional para celebrar los 40 años de Solos en América

El rock en español vuelve en un acto de nostalgia, quizá el último de su tipo. El músico argentino Miguel Mateos anunció un concierto especial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para celebrar las cuatro décadas de Solos en América, uno de los discos más influyentes del rock latinoamericano de los años ochenta.

El espectáculo, programado para el 19 de marzo de 2026, formará parte de una gira conmemorativa en la que el artista interpretará el álbum completo, además de otros temas que marcaron su trayectoria y consolidaron su popularidad en México y en toda América Latina. La presentación busca rendir homenaje a un disco que ayudó a consolidar el auge del rock en español en la región.

Un disco clave del rock en español

Publicado en 1986, Solos en América es considerado uno de los trabajos más representativos de la carrera de Miguel Mateos. El álbum impulsó su proyección internacional y dejó canciones que con el tiempo se convirtieron en clásicos del género.

Temas como “Cuando seas grande”, “Es tan fácil romper un corazón” y la propia “Solos en América” forman parte del repertorio que marcó a toda una generación de oyentes en América Latina. El músico ha señalado que la gira conmemorativa busca recuperar el espíritu de esa época y compartirlo con nuevas audiencias.

Un concierto especial en el Auditorio Nacional

Para el concierto en la capital mexicana, Miguel adelantó que se tratará de un espectáculo con un formato ampliado, acompañado por su banda completa y con arreglos especiales. La producción incluirá una sección de vientos integrada por músicos mexicanos, lo que dará una dimensión distinta a varias de las canciones del disco.

El evento también tendrá un componente personal. En la agrupación participa Juan Mateos, hijo del cantante, quien se integró como segunda guitarra tras un proceso de selección realizado por el propio equipo musical del artista.

Cuatro décadas de carrera en el rock

Con más de cuarenta años de trayectoria, Miguel Mateos es considerado una de las figuras clave en la expansión del rock en español durante los años ochenta y noventa. A lo largo de su carrera ha defendido su identidad dentro del género, incluso en momentos en los que la industria musical impulsaba otros estilos.

El músico sostiene que su motivación sigue siendo la misma, esa de crear nuevas canciones y mantener vivo el vínculo con el público que lo ha acompañado durante décadas.

Nuevos proyectos musicales

Además de la gira conmemorativa, el artista trabaja en nuevos proyectos. Entre ellos destaca “Los tres reinos”, una ópera rock que planea estrenar en octubre en Buenos Aires y que incluirá música inédita.

El concierto en el Auditorio Nacional será así no solo una celebración de un disco histórico, sino también una parada clave en la trayectoria de un músico que continúa activo y explorando nuevas formas de expresión dentro del rock.