Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: fecha y venta de boletos

La legendaria banda mexicana Caifanes confirmó un concierto especial para el sábado 18 de abril de 2026 en el Centro Ceremonial Otomí, un recinto cultural y arquitectónico ubicado en Temoaya, Estado de México. El anuncio, difundido por medios nacionales y plataformas oficiales de venta, marca un movimiento poco común dentro de la agenda de presentaciones de la agrupación, pues se trata de un espacio que históricamente ha estado asociado a ceremonias ancestrales y a la preservación de la identidad del pueblo otomí, más que a espectáculos musicales masivos.

Este concierto, programado para iniciar a las 19:00 horas, se produce después de que Caifanes agotara boletos para sus fechas recientes en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, y posiciona al evento como uno de los más esperados del calendario musical de 2026. La elección del Centro Ceremonial Otomí como escenario no solo modifica el formato tradicional de recinto, sino que incorpora un componente cultural y paisajístico que amplía las expectativas de la audiencia: un espacio de piedra, bosque y diseño simbólico que se integra al pulso sonoro de una de las bandas más influyentes del rock en español.

Fecha, horario y escenario

ábado 18 de abril de 2026. La presentación dará inicio a las 19:00 horas.

El lugar elegido es el Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya, Estado de México, un sitio inaugurado en la década de 1980 como espacio para ceremonias y rituales ancestrales del pueblo otomí.

Este concierto se suma a la serie de presentaciones que Caifanes tiene programadas para 2026, en las que ya agotó boletos en sus dos fechas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Precios de boletos por zonas

La productora Apodaca Group ha publicado la lista de precios para las distintas zonas del concierto. Los costos van desde 550 hasta 1,550 pesos, sin contar cargos por servicio que aplicará la plataforma de venta.

Oro izquierda / derecha: $1,550 pesos

General de pie: $1,325 pesos

Plata izquierda / derecha: $950 pesos

Jardín central de pie: $850 pesos

Jardín lateral de pie: $750 pesos

Bronce izquierda / derecha: $650 pesos

Jardín central alternativo de pie: $550 pesos

Los precios pueden variar ligeramente al aplicar los cargos por servicio propios de la plataforma de venta.

Venta de boletos: cómo y dónde

A diferencia de otros eventos, las entradas no estarán disponibles en taquilla ni en boleteras físicas. La venta será únicamente en línea a través de la plataforma e-Ticket, sistema habitual para eventos en México.

La venta general de boletos comenzó el 6 de febrero de 2026, según la información disponible, y los interesados deben ingresar a e-Ticket, seleccionar el evento, elegir la zona y completar la compra con el método de entrega y pago que prefieran.

Hasta ahora no se ha anunciado una segunda fecha para este concierto en el Centro Ceremonial Otomí, por lo que se espera que la alta demanda mantenga el interés de los seguidores de la banda.

Importancia del escenario

El Centro Ceremonial Otomí no es un foro convencional: se trata de un espacio con arquitectura y simbolismo ligados a la cosmovisión del pueblo hñahñu (otomí), rodeado de naturaleza y diseñado originalmente para celebrar rituales ancestrales. Celebrar un concierto de rock en este entorno ha sido interpretado por varios medios como un enlace entre la música contemporánea y la herencia cultural del sitio.

En conjunto, estos elementos posicionan el concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí como uno de los eventos más esperados del calendario musical de 2026, tanto por la peculiaridad del lugar como por la trayectoria histórica de la banda.

