Piloto mexicana Regina Sirvent se convierte en Barbie: así es la muñeca inspirada en su historia

Regina Sirvent, la piloto mexicana ya tiene su propia Barbie

El automovilismo mexicano suma un nuevo logro fuera de la pista. La piloto Regina Sirvent fue reconocida por la marca Barbie con una muñeca inspirada en su trayectoria, como parte del programa internacional que celebra a mujeres que están rompiendo barreras en distintas industrias.

La joven corredora fue elegida como “Barbie Role Model” e integrante del “Barbie Dream Team”, una iniciativa que busca visibilizar historias de mujeres que están cambiando sectores históricamente dominados por hombres, como el deporte motor.

Regina Sirvent, tiene su propia Barbie

La muñeca creada en honor a Regina Sirvent está vestida con un traje de carreras en colores azul, rosa, blanco y negro, además de un casco rosa, una referencia directa al estilo de la piloto mexicana en las pistas.

El reconocimiento no significa que la muñeca vaya a venderse en tiendas: se trata de una pieza especial y conmemorativa, diseñada para reconocer la historia de la deportista y su impacto como inspiración para nuevas generaciones.

¿Quién es Regina Sirvent?

Originaria del Estado de México, Regina Sirvent se ha convertido en una de las figuras jóvenes más destacadas del automovilismo nacional.

Entre sus logros más importantes destacan:

Primera mujer en ganar una carrera en la NASCAR Trucks México Series

Primera mujer en subir al podio en NASCAR México Challenge

Primera mujer hispana en competir en la ARCA Series en Estados Unidos

Estos hitos fueron clave para que la marca la eligiera como modelo a seguir dentro de su programa global.

Más que un juguete, una inspiración para las niñas

El programa “Barbie Role Model” busca reconocer a mujeres reales cuyas historias puedan motivar a niñas a perseguir sus sueños sin importar estereotipos o barreras.

En el caso de Regina Sirvent, el homenaje también refleja cómo cada vez más mujeres están ganando espacio dentro del automovilismo, un deporte que durante décadas fue dominado casi exclusivamente por hombres.

La propia piloto ha señalado que lo más importante de este reconocimiento es que más niñas puedan verse representadas en el deporte y creer que también pueden llegar a las pistas.