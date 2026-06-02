Sheinbaum exige a Ronald Johnson respetar los asuntos internos de nuestro país

Quedarse en el tema de la coordinación y colaboración fue el llamado de la presidenta, Claudia Sheinbaum al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson para enfrentar sólo los problemas compartidos, como la delincuencia organizada.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Ronald Johnson?

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria enfatizó que a pesar de la buena relación entre las naciones siempre debe existir respeto a la autodeterminación y la no intervención en asuntos internos, ello después que el funcionario estadounidense aseguró que “la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos”, e instó a evitar que el tema se convierta en una discusión política.

La presidenta Sheinbaum subrayó que es imperativo que el embajador se mantenga dentro de los límites del ámbito bilateral y respete la soberanía mexicana.

¿Cómo plantea México la relación con Estados Unidos?

“Bueno, hay una parte que estamos de acuerdo, porque hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos. Uno de ellos, pues, es evidentemente la violencia que provoca la delincuencia organizada y ahí, como siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en su territorio. Ahora, es muy importante también, lo digo respetuosamente, pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países.” — Dijo la Presidenta

¿Por qué llamó a defender la soberanía?

Así mismo, reiteró su invitación a la ciudadanía a informarse y participar en asambleas sobre la defensa de la soberanía nacional ante la injerencia extranjera.

“Al pueblo de México a informarse, a participar en asambleas informativas sobre la transformación y la defensa de la soberanía nacional. Entonces, pues aprovecho para seguir haciendo esta invitación, a todos nos corresponde entender lo que estamos viviendo, tener buena relación con Estados Unidos, pero pidiendo siempre el respeto a nuestra soberanía y eso es un asunto no sólo de la presidenta, es un asunto de todas y de todos los mexicanos.” — Dijo Sheinbaum

Y es que el pasado domingo la Jefa del Ejecutivo Federal consideró necesario hacer asambleas informativas además de repartir volantes y demás, para que ciudadanos informen a otros ciudadanos sobre la importancia de defender la soberanía y evitar injerencias.