Nuevo mirador en WTC: Conoce los horarios, días y precios para ver desde las alturas la imponente Ciudad de México

La Ciudad de México suma una experiencia turística que permite observar el paisaje urbano desde lo más alto. Se trata del CETRO Mirador, ubicado en el piso 46 del World Trade Center (WTC), donde los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas de 360 grados del Valle de México.

Este espacio se ha convertido en uno de los miradores más recientes de la capital y ofrece una experiencia interactiva con pantallas digitales, guías virtuales y contenidos multimedia que explican la historia y los puntos emblemáticos de la ciudad.

Observa la Ciudad de México desde las alturas en @CetroMexico Mirador, ubicado en el WTC.

Una experiencia panorámica que permite admirar el inmenso paisaje urbano desde una perspectiva única.🌆

🗓miércoles a lunes

⏰10:30-17:15

📍Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, CDMX. pic.twitter.com/QnUeuF6E37 — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) March 6, 2026

Desde esta altura es posible identificar zonas como Chapultepec, Paseo de la Reforma, el sur de la ciudad y el Estadio Azteca, además de disfrutar del skyline de la capital desde una perspectiva única.

Horarios y días para visitar el mirador del WTC

De acuerdo con información oficial del mirador CETRO, el acceso está disponible de miércoles a lunes, mientras que los martes permanece cerrado.

El horario de visitas es el siguiente:

10:30 de la mañana a 5:15 de la tarde (hora del último recorrido)

Los visitantes pueden elegir el horario de entrada al momento de comprar su boleto, ya que el acceso se organiza por turnos durante el día.

Precios del mirador CETRO en el WTC

Los precios oficiales para visitar el mirador son:

Entrada general: aproximadamente 250 pesos

Niños, estudiantes, docentes e INAPAM: cerca de 150 pesos

Paquete familiar (hasta 5 personas): alrededor de 625 pesos

Además, algunas experiencias incluyen fotografías especiales o recorridos combinados con Turibús.

El mirador ofrece una vista de 360 grados desde uno de los edificios más altos de la Ciudad de México, a más de 150 metros de altura, lo que permite observar el tamaño y la densidad urbana de la capital.

Mapa y dirección exacta del mirador del WTC

El mirador se encuentra en la siguiente ubicación:

Montecito 38, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

El acceso más cercano en transporte público es la estación Poliforum del Metrobús Línea 1, ubicada a pocos minutos caminando del edificio.

Este mirador se suma a otras atracciones turísticas de la capital y se perfila como uno de los nuevos puntos para ver la Ciudad de México desde las alturas.