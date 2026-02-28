Minab: asciende a 85 el número de niñas muertas tras ataque a escuela en Irán; cifras oficiales siguen subiendo

El número de víctimas fatales tras el devastador ataque de Estados Unidos e Israel a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh en la ciudad sureña de Minab, en la provincia de Hormozgán, Irán, ha seguido aumentando conforme avanzan las labores de rescate y confirmación de cadáveres, según reportan autoridades locales y medios estatales.

La fiscalía de Minab confirmó este sábado que la cifra de muertos ha ascendido a 85 personas, la mayoría niñas que se encontraban dentro del plantel al momento del impacto. También se reportan más de 90 heridos, muchos de ellos en estado grave mientras hospitales de la región saturan ante el flujo de pacientes.

TE RECOMENDAMOS: Bombardeo en Minab, Irán: qué se sabe sobre la muerte de 53 niñas en una escuela primaria

Cronología del aumento de víctimas

Inicialmente se reportaron alrededor de 24 fallecidos, cifra que rápidamente fue corregida conforme los equipos de emergencia encontraban más cuerpos bajo los escombros.

Más tarde, las autoridades iraníes elevaron la cifra a 40, luego a 51 y posteriormente a 70 víctimas mortales.

En la última actualización oficial, 85 muertos han sido confirmados, con la posibilidad de que la cifra siga aumentando a medida que continúa la remoción de escombros y la identificación de cuerpos.

Qué ocurrió en Minab y por qué suben las cifras

El ataque que destruyó el edificio escolar se produjo en el contexto de una **ofensiva militar conjunta atribuida a fuerzas de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes este sábado, un hecho que ha escalado aún más la tensión en Medio Oriente.

Autoridades iraníes y medios estatales han responsabilizado a los agresores de dirigir el bombardeo directamente contra la escuela, calificándolo como un crimen de guerra. Mientras tanto, gobiernos involucrados no han confirmado públicamente detalles técnicos del ataque ni ofrecido cifras propias de víctimas en este incidente específico.

Reacciones y contexto internacional

La comunidad internacional ha expresado conmoción y preocupación ante el reporte de tantos civiles, especialmente niñas, fallecidos en circunstancias tan trágicas. En Teherán, líderes políticos han condenado el ataque con dureza y prometieron que no quedará sin respuesta, reforzando el clima de confrontación entre Irán, Israel y Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Explosiones en Dubái y suspensión total de vuelos tras escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel