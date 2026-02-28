Explosiones en Dubái y suspensión total de vuelos tras escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel

La ciudad de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, registró explosiones audibles y activación de sistemas de defensa aérea en medio de la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, un conflicto que ha provocado el cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo y la suspensión total de vuelos en los principales aeropuertos emiratíes.

De acuerdo con reportes de la agencia internacional Reuters, la ofensiva comenzó tras ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos dentro de Irán, lo que derivó en una respuesta iraní con el lanzamiento de misiles hacia distintos puntos de la región, incluidos Emiratos Árabes Unidos. Testigos citados por la agencia confirmaron explosiones y actividad de interceptores en el cielo sobre Dubái y Abu Dhabi.

Se escuchan explosiones en Dubái durante intercambio de misiles en la región

Residentes reportaron sonidos fuertes en el cielo y movimientos inusuales de defensa aérea. Reuters informó que varios países del Golfo activaron protocolos de emergencia y cerraron temporalmente sus espacios aéreos ante el riesgo de nuevos ataques o interceptaciones.

Hasta el momento, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos no han confirmado impactos directos contra infraestructura crítica en Dubái, ni se han reportado víctimas en la ciudad según los cables internacionales disponibles al cierre de esta edición.

La escalada ocurre en un contexto de confrontación directa entre Irán y la alianza Estados Unidos–Israel, considerada por analistas como uno de los momentos más tensos en la región en los últimos años.

Aeropuertos de Dubái suspenden todos los vuelos

Las autoridades aeroportuarias confirmaron la suspensión total de operaciones en Dubai International Airport (DXB) y Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC) como medida preventiva ante el cierre del espacio aéreo regional.

Medios como The National reportaron que aerolíneas con base en Dubái, incluidas Emirates y Flydubai, suspendieron temporalmente sus servicios y pidieron a los pasajeros verificar el estatus de sus vuelos antes de trasladarse a las terminales.

La interrupción impacta a uno de los centros de conexión aérea más importantes del mundo, con miles de pasajeros afectados y operaciones internacionales detenidas hasta nuevo aviso.

Autoridades llaman a la población a mantenerse informada

Las autoridades emiratíes recomendaron a residentes y viajeros no acudir a los aeropuertos sin confirmación previa y seguir únicamente canales oficiales para actualizaciones. También pidieron evitar la difusión de información no verificada en redes sociales.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, que ya ha generado cierres parciales de espacio aéreo en otros países del Golfo y tensiones diplomáticas adicionales.

El desarrollo de las próximas horas será clave para determinar si las operaciones aéreas en Dubái pueden reanudarse o si la crisis regional continúa escalando.

