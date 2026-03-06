Incendio en Punta Zicatela: ¿Qué provocó el fuego que arrasó con decenas de comercios cerca de la playa?

Un fuerte incendio registrado durante la madrugada del viernes 6 de marzo de 2026 devastó una de las zonas más turísticas de la costa de Oaxaca: Punta Zicatela, en Puerto Escondido. El fuego arrasó con decenas de establecimientos, entre restaurantes, cabañas y locales comerciales ubicados a pocos metros de la playa.

De acuerdo con reportes oficiales y autoridades locales, el siniestro comenzó alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando vecinos y comerciantes detectaron humo y llamas en uno de los negocios del corredor turístico.

Se queman comercios en Punta Zicatela pic.twitter.com/6pqnZjidVE — Franc (@paco__miranda) March 6, 2026

Debido a que muchos establecimientos en la zona están construidos con palapa, madera y materiales ligeros, el fuego se propagó rápidamente y consumió varios locales en cuestión de minutos.

¿Cuántos comercios fueron afectados por el incendio en Punta Zicatela?

Los primeros reportes de autoridades municipales y estatales indican que entre 55 y 70 establecimientos resultaron destruidos o con daños graves, incluyendo restaurantes, bares, hostales, palapas turísticas y tiendas de artesanías.

El incendio se concentró principalmente en la franja comercial de Punta Zicatela, un punto conocido por su vida nocturna, oferta gastronómica y hospedaje para turistas nacionales e internacionales.

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, aunque varias familias y trabajadores tuvieron que ser evacuados de manera preventiva.

¿Qué provocó el fuego que quemó decenas de comercios en Punta Zicatela?

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que brigadas de emergencia lograron controlar el fuego después de varias horas de trabajo y aseguró que el gobierno estatal brindará apoyo a los comerciantes afectados.

A través de redes sociales, el mandatario expresó que su administración mantiene acompañamiento y respaldo a los prestadores de servicios turísticos que sufrieron pérdidas tras el incendio.

Por su parte, autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciaron investigaciones para determinar el origen del siniestro. Los primeros peritajes apuntan a una posible falla eléctrica en uno de los locales, aunque la causa aún se encuentra bajo análisis.

Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, comerciantes y habitantes de la zona trabajan para recuperar uno de los corredores turísticos más importantes de Puerto Escondido, que cada año recibe a miles de visitantes atraídos por sus playas y su ambiente cultural.

El incendio representa un golpe importante para la economía local, ya que decenas de negocios y cientos de trabajadores dependen de la actividad turística de Punta Zicatela.