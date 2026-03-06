¿Cómo ligar hoy? 16 reglas de oro para tus citas

El amor no se trata de seguir un guion rígido, sino de construir un espacio donde ambos puedan ser su mejor versión. Foto: Getty Images

Martha Debayle recibió en W Radio a Tere Díaz, psicoterapeuta experta en desarrollo personal y terapia de pareja, para poner orden al caos del ligue contemporáneo. En un mundo donde los mensajes instantáneos han reemplazado a las conversaciones reales y las aplicaciones de citas parecen más un catálogo de marketing que un encuentro humano, ¿cómo debemos comportarnos? Tere nos presenta sus ‘Dating Rules’, una guía indispensable para entender que, más allá de la tecnología, las reglas del respeto, la autenticidad y el interés real siguen siendo las mismas. Si están cansados de las dinámicas confusas, los juegos de poder y las expectativas fallidas, hoy vamos a redescubrir cómo conectar de verdad.

El que invita, paga: No es un tema de género, es de lógica social. Si invitas, te haces cargo. Si te invitan, agradece. Si la química fluye, habrá más ocasiones para alternar los turnos.

Timing social: Evita temas médicos o malestares en la primera cita. Todos tenemos achaques, pero el secreto de una buena primera impresión es la ligereza.

Menos chat, más café: El texting excesivo crea una ilusión de intimidad. La verdadera química se detecta en persona: al ver cómo ríe, cómo mira y cómo se mueve.

Cuidado con la perfección: Si alguien parece demasiado perfecto, sospecha. Probablemente estás frente a una versión “editada” para marketing.

El examen de la amabilidad: Observa cómo trata a los demás (meseros, empleados, extraños). Ahí se revela el carácter real, no en cómo te trata a ti para impresionarte.

Cero tolerancia a la falta de respeto: Si desde la primera cita no te mira a los ojos, revisa su celular o te interrumpe, no esperes que la matemática mejore después.

El filtro del ex: Si habla de su divorcio y no tiene nada bueno que decir, corre. La incapacidad de hacer autocrítica es garantía de que la historia se repetirá.

Confía en tu intuición: Si algo te incomoda al principio, hazle caso. Las primeras citas son el momento donde todos dan su mejor cara; si esa cara tiene “red flags”, no van a cambiar.

Acciones, no promesas: La prioridad se refleja en la agenda. Alguien interesado encuentra tiempo; alguien que solo quiere jugar, te da discursos sobre “algún día”.

Adiós a los juegos: La claridad es el lenguaje de las relaciones sanas. Si te gusta, demuéstralo. Sin teatro, sin rodeos.

Adiós a los tres días: La regla de esperar tres días para escribir es un mito arcaico. Si quieres hablar, hazlo.

Inteligencia social ante todo: Los comentarios sexuales fuera de lugar o la presión física temprana son señales claras de inmadurez y falta de respeto.

Contexto sobre los “roomies” después de los 40: No juzgues a la ligera; escucha la historia detrás antes de sacar conclusiones.

Autenticidad: Si sientes que debes medir cada palabra o esconder tu personalidad, simplemente no es el lugar ni la persona correcta.

Menos tiempo en línea, más cara a cara: Si alguien realmente quiere conocerte, hará el esfuerzo de dedicarte una hora de su tiempo real.

El beso dice mucho: Es la prueba de fuego final. Un beso puede confirmar lo que la charla apenas insinuaba o terminar de apagar la chispa definitivamente.

Recuerden que, al final del día, el amor no se trata de seguir un guion rígido, sino de construir un espacio donde ambos puedan ser su mejor versión. La tecnología nos da las herramientas para conectar, pero la calidad del vínculo siempre dependerá de nuestra capacidad para ser honestos, presentes y, sobre todo, congruentes. ¿Están listos para aplicar estas reglas o seguirán tropezando con la misma piedra? La decisión está en su agenda.

