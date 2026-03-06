Billete de Lotería inscribe Día Internacional de las Mujeres para honrar su lucha histórica por la igualdad de derechos

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, enfatizó que, bajo el liderazgo de la primera Presidenta de México, el 8 de marzo ha dejado de ser una fecha de gestos superficiales para convertirse en una conmemoración de lucha y resultados tangibles.

El Sorteo Zodiaco No. 1737 cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie, una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios; se realizará el domingo 8 de marzo de 2026, a las 20:00 horas.

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de las Mujeres y para difundir esta fecha que honra su lucha histórica por la igualdad de sus derechos, la justicia y la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad, la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y Emilia Calleja Alor, primera mujer en dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE), develaron el billete del Sorteo Zodiaco No. 1737 para recordar la importancia de seguir construyendo un país más equitativo.

Desde el Teatro de Lotería Nacional, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, subrayó que este acto se inscribe en un momento histórico donde México contrasta con distintos países del escenario mundial. “En otras partes del mundo hay una lucha por defender derechos alcanzados; en México, no hay una amenaza contra los derechos, hay un gobierno que todos los días los promueve y trabaja para garantizarlos para todas las personas”, señaló la funcionaria.

Hernández Mora enfatizó que, bajo el liderazgo de la primera Presidenta de México, el 8 de marzo ha dejado de ser una fecha de gestos superficiales para convertirse en una conmemoración de lucha y resultados tangibles. “Este 8 de marzo se trata de reconocer que el sistema tiene que cambiar hacia una realidad de igualdad. No se trata de regalar una flor o iluminar edificios de rosa; se trata de que las mujeres formemos parte de la cotidianidad y ejerzamos nuestros derechos”, afirmó.

La Secretaria destacó también que el billete porta un mensaje de esperanza para las mexicanas: “Queremos decirle a todas las mujeres que han coleccionado sueños rotos o que los han cumplido a la mitad, que este es un momento para saber que podemos ser todo lo que queramos ser”.

Durante la ceremonia, Olivia Salomón subrayó que cada 8 de marzo la historia recuerda que los derechos de las mujeres no nacieron del privilegio, sino de la lucha cuando alzaron la voz y transformaron la indignación en organización. Por ello, el billete conmemorativo rinde homenaje a esa historia de valentía, resistencia y transformación.

La titular de Lotería Nacional precisó que con el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo comprometido de la secretaria Citlalli Hernández, se sigue construyendo una política que escucha, representa y defiende a las mujeres mexicanas de todo el país, “con el liderazgo de nuestra Presidenta, México avanza hacia una transformación que coloca la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres en el centro de la vida pública”.

Recordó que el año pasado se estableció una iniciativa para que en cada billete emitido por Lotería Nacional se incorpore un código QR y se pueda descargar la Cartilla de Derechos de las Mujeres, herramienta que difunde los quince derechos fundamentales a través de los más de 200 millones de cachitos que se distribuyeron en todo el país.

En un aforo lleno, mayoritariamente de mujeres, la titular de la institución de la suerte enfatizó que el 8 de marzo es una fecha que recuerda que la historia cambia cuando las mujeres deciden transformarla: “cuando alzan la voz, cuando se organizan, cuando convierten la esperanza en acción”.

Por su parte, la Directora General de la CFE, Emilia Calleja Alor, celebró la valentía y el talento de todas las mujeres que hicieron posible que el derecho a la igualdad el día de hoy sea un mandato.

“Hoy estamos develando un billete que lleva consigo mucho más que un diseño, lleva implícita la historia de millones de mujeres que a lo largo del tiempo han luchado por ser escuchadas, tener las mismas oportunidades y construir un futuro más justo”, precisó Calleja Alor.

En su participación, Pascacia Cecilia Jaime Lino, primera presidenta municipal de Pueblos Originarios de Puebla, del municipio de Hueyapan, relató su historia de vida y el entorno familiar que propició su lucha para nunca rendirse y para dar lo mejor de sí y ser solidaria con otras mujeres.

Desde su orgullosa esencia indígena habló de los obstáculos que a lo largo de su vida ha enfrentado, su incursión en la vida política hasta llegar a ganar una elección -en un segundo intento- en el 2021, y además, ser una gestora incansable que representa un grupo artesanal, donde se promueve la enseñanza de técnicas ancestrales y herencias familiares.

“El negro es el cuerpo, el rojo es la sangre, los colores y bordados son tu esencia, nuestros sueños también valen, nuestra voz también importa, nuestra historia también merece ser escuchada. Y como dice nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum: todos podemos ser lo que queremos ser”, concluyó Pascacia Cecilia Jaime.

En esta ceremonia también estuvieron presentes: Violeta Abreu González, directora general del Servicio Postal Mexicano; Rocío Mejía Flores, titular de Financiera para el Bienestar. De igual forma, asistieron representantes de instituciones de gobierno e invitadas especiales, entre ellas artesanas de bordados y telar de cintura, así como mujeres que integran la fuerza de ventas de Lotería Nacional.

Un billete que reafirma el compromiso con la igualdad de oportunidades

“Cada billete se convierte también en un vehículo de información, conciencia y empoderamiento social, porque los cachitos de la Lotería no se quedan en el escritorio, viajan por comunidades, por poblaciones, barrios, mercados, llevando un mensaje claro: es tiempo de nombrar a las mujeres”, refirió Olivia Salomón, para después informar que el Sorteo Zodiaco No. 1737 se realizará el próximo domingo 8 de marzo, en punto de las 20:00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Ya están disponibles para su adquisición dos millones 400 mil cachitos en todo el país, en los más de 11 mil puntos de venta y en Milotería.mx. El costo del cachito es de 20 pesos y la serie $400.00. El sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.