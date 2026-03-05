“Nadie quiere luchar por Israel”: Veterano estadounidense protesta contra la guerra con Irán en el Senado y policías lo sacan a la fuerza

Una audiencia del Senado de Estados Unidos sobre preparación militar terminó en un episodio de tensión el pasado miércoles 4 de marzo, cuando un manifestante interrumpió la sesión para protestar contra la guerra impulsada por Washington junto a Israel contra Irán. El hombre fue reducido por agentes de seguridad del Capitolio y sacado por la fuerza de la sala, en un incidente que dejó imágenes de empujones y acusaciones de uso excesivo de la fuerza.

El manifestante fue identificado como Brian McGinnis, veterano de la Marina estadounidense y actual candidato del Partido Verde al Senado por Carolina del Norte. De acuerdo con testigos presentes en la audiencia, McGinnis comenzó a gritar consignas contra la intervención militar de Estados Unidos en Oriente Medio mientras altos mandos militares presentaban su evaluación sobre la preparación de las Fuerzas Armadas.

Durante la interrupción, McGinnis gritó “nadie quiere luchar por Israel”, lo que provocó la rápida reacción de la seguridad del Capitolio. Varios oficiales se acercaron para retirarlo de la sala y, en medio del forcejeo, también intervino el senador republicano por Montana, Tim Sheehy. Entre empujones, el manifestante fue llevado hasta la puerta del recinto, mientras algunos asistentes gritaban que le estaban rompiendo el brazo.

El incidente ocurrió durante una audiencia del subcomité de las Fuerzas Armadas del Senado, un espacio donde legisladores analizan el estado de preparación militar de Estados Unidos en un momento marcado por la escalada del conflicto con Irán. La interrupción obligó a detener brevemente la sesión antes de que los trabajos continuaran.

Un choque político en medio del debate sobre la guerra

El altercado se produjo el mismo día en que el Senado estadounidense rechazó una iniciativa destinada a limitar la capacidad del presidente para continuar con acciones militares contra Irán. La resolución buscaba exigir que cualquier operación armada fuera aprobada previamente por el Congreso, en línea con el principio constitucional que otorga al poder legislativo la facultad de declarar la guerra.

La propuesta fue rechazada por 53 votos contra 47, lo que evidenció la falta de apoyos suficientes para frenar la estrategia militar impulsada desde la Casa Blanca. Con esa votación, la mayoría republicana bloqueó un intento de obligar a la administración a someter futuras operaciones militares a la autorización del Congreso.

El resultado refleja el fuerte control político que mantiene el Ejecutivo sobre la Cámara Alta en medio de una escalada que ya ha elevado la tensión en Oriente Medio y ha abierto un intenso debate dentro de Estados Unidos sobre el alcance de la intervención militar en la región.

Quién es Brian McGinnis

Brian McGinnis es un veterano de la Marina de Estados Unidos que actualmente compite como candidato del Partido Verde al Senado por Carolina del Norte. Su plataforma política ha estado marcada por posiciones críticas hacia la política exterior estadounidense y, en particular, por su oposición a nuevas intervenciones militares en Oriente Medio.

La protesta en el Senado se produce en un momento de creciente polarización en Washington, donde el conflicto con Irán se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate político nacional.

