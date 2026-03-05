A 100 días del Mundial: se abre la tierra en Circuito Azteca y atrapa a camión repartidor

La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA), se encuentra verificando el estado del socavón Coyoacán que se registró la tarde este jueves en Circuito Estadio Azteca, esquina San Benito, colonia Pedregal de Santa Úrsula en la alcaldía Coyoacán.

A través de un comunicado, el gobierno capitalino, informó que personal operativo de la dependencia evalúa “posibles afectaciones o filtraciones en el colector de 76 centímetros de diámetro”.

¿Qué investigan las autoridades tras la aparición del socavón?

La inspección se hace con equipo de video-inspección y una retroexcavadora.

En el gran agujero cayó un camión repartidor de refrescos.

¿Qué acciones realizan las autoridades en la zona?

SEGIAGUA añadió que con apoyo de las Secretarías de Seguridad Ciudadana y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la zona se mantiene acordonada mientras avanzan los trabajos de valoración.

La Secretaría del Agua pidió a la ciudadanía su comprensión ante los inconvenientes que pudieran ocasionar los trabajos

Solicitó respetar las señalizaciones del lugar por seguridad. “Su colaboración y apoyo son fundamentales para ejecutar las labores con mayor eficiencia”, finalizó.

