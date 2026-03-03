Crisis en Medio Oriente: México evacúa a 121 ciudadanos ante escalada de violencia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este martes la evacuación de 121 ciudadanos mexicanos que se encontraban en zonas de conflicto en Medio Oriente, incluyendo Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar. La operación se realizó mediante rutas terrestres seguras, ante el cierre del espacio aéreo que impedía vuelos comerciales. Esta medida busca proteger la integridad física de los mexicanos, en medio de un aumento significativo de tensiones y ataques militares en la región.

La evacuación se produce en un contexto de escalada de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado restricciones de movilidad y riesgo para ciudadanos extranjeros. La SRE destacó que el operativo forma parte de un plan estratégico de seguridad para mexicanos en el extranjero, que incluye coordinación constante con embajadas, consulados y autoridades locales. Hasta ahora, ninguno de los evacuados ha resultado herido, y se mantienen medidas de seguimiento y asistencia consular.

Operativo y coordinación consular

El canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que actualmente hay aproximadamente 7,000 mexicanos registrados en la región, y que la evacuación podría ampliarse conforme se identifiquen nuevas rutas seguras. Los connacionales evacuados fueron trasladados por tierra a países vecinos considerados seguros, desde donde continuarán su regreso a México. La SRE recomendó a quienes permanecen en la región evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Antecedentes y riesgos

La escalada del conflicto ha llevado a varios países a evacuar a sus ciudadanos. México se suma a esta dinámica internacional, garantizando que la operación se realice con transparencia y seguridad, pese a la complejidad logística que implica trasladar personas en zonas de alta tensión militar. Las autoridades subrayaron que la protección de la vida de los mexicanos es la prioridad absoluta.