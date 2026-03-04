Ordena Poder Judicial al Ejército entregar 853 folios militares faltantes del caso Ayotzinapa

El Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) entregar 853 folios del caso Ayotzinapa generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia con sede en Iguala, como parte de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes.

La resolución fue emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México al resolver el juicio de amparo 1350/2023, promovido por madres y padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

¿Por qué el Poder Judicial ordenó entregar los folios militares?

En su fallo, el juzgado estableció que la falta de continuidad en los folios entregados por instancias castrenses no acredita la inexistencia de la información, sino que constituye un indicio de que los documentos sí obran en poder del Ejército y deben ser puestos a disposición para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.

El tribunal subrayó que la información no puede clasificarse como confidencial o secreta, dado el interés superior de las víctimas y de la sociedad en esclarecer lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En ese sentido, reconoció expresamente el derecho a la verdad de las familias y la obligación del Estado mexicano de garantizarlo.

🚨 Poder Judicial de la Federación ordena a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar documentos faltantes en el caso #Ayotzinapa



La sentencia reconoce que la discontinuidad en folios demuestra la existencia de información que el Ejército ha negado por años. Un paso clave… pic.twitter.com/SWXkaK7l0B — Centro Prodh (@CentroProdh) March 4, 2026

¿Qué antecedentes existen sobre los documentos del caso Ayotzinapa?

La demanda de amparo fue presentada en agosto de 2023 ante la negativa de la DEFENSA de entregar la totalidad de los reportes de inteligencia producidos en 2014, pese a la existencia del Decreto Presidencial de 2018 que instruye a todas las dependencias federales a colaborar en el esclarecimiento del caso.

La existencia de documentación incompleta fue señalada previamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su sexto informe reportó haber tenido acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas en 2014, aunque con folios faltantes, lo que evidenció posibles omisiones u ocultamiento de información relevante.

El caso también ha sido observado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advirtió que los avances en la investigación se ralentizaron por la falta de entrega de información por parte de instancias militares.

Cabe recordar que en septiembre de 2023, dentro del mismo proceso, un Tribunal Colegiado ordenó al Ejército abstenerse de destruir, depurar o esconder cualquier información relacionada con el caso.

A más de once años de los hechos, el caso Ayotzinapa continúa sin resolverse plenamente. La resolución judicial representa un nuevo capítulo en la disputa legal entre las familias y las fuerzas armadas, en un contexto donde la exigencia de justicia y transparencia vuelve a colocar bajo escrutinio el papel del Ejército en una de las crisis de derechos humanos más graves del país.

