Colaboración entre Pemex y Woodside impulsará soberanía y justicia energética para el bienestar del pueblo de México

En la ceremonia de inicio de actividades del Campo Trión, proyecto que surge de la alianza entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa australiana Woodside Energy, la titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, destacó que esta colaboración permitirá generar un círculo virtuoso de bienestar, al combinar la experiencia en aguas profundas y la inversión de la empresa con capacidades nacionales, propiciando un anclaje local que impulsará la capacitación de jóvenes y la transferencia de tecnología.

Con la presencia del gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal; el vicepresidente del proyecto Trión, Stephane Drouaud; el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla; y la embajadora de Australia en México, Rachel Moseley, entre otras personalidades locales y federales, Luz Elena González resaltó que tras un año del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se logró el rescate y el fortalecimiento de todo el sistema energético de México, con la meta clara de avanzar en la soberanía de los sectores eléctrico y de hidrocarburos.

Ello, acotó, pasa por el fortalecimiento de las empresas públicas del Estado, con una conducción y una regulación que abona a la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y de la producción de hidrocarburos y petrolíferos, y con una planeación estratégica que permite que esa riqueza, que es de la nación, se pueda aprovechar en los estados en beneficio de la gente.

Puntualizó que la semana pasada se presentaron los primeros resultados al cierre de 2025, tanto de CFE como de Petróleos Mexicanos, con resultados positivos claros al integrar a ambas empresas públicas del Estado de manera vertical.

El fortalecimiento de Pemex, la nueva regulación y la planeación estratégica implementadas, dijo, hacen posible que estén dadas las condiciones propicias para que la soberanía y la confiabilidad puedan reflejarse también en inversiones y en certidumbre para el país y para los inversionistas.

La titular de la SENER señaló que la justicia energética es fundamental para el desarrollo de todo el pueblo de México y también de las inversiones, así como para avanzar en la transición energética. La alianza con Woodside Energy es un claro ejemplo de que va por buen camino y de que tiene mucho sentido rescatar la soberanía, la justicia energética y que todo ello, sea para el bienestar del pueblo de México, finalizó.

Por su parte, el gobernador Américo Villarreal subrayó que la alianza entre Petróleos Mexicanos y Woodside Energy es un mensaje de certeza, de colaboración y de acercamiento entre México y Australia, y refirió que este proyecto forma parte sustantiva de una visión común que avanza con firmeza.

A 60 años de la relación diplomática entre ambas naciones, se reafirma el deseo de construir unidos un futuro incluyente y sostenible en diversos ámbitos del desarrollo humano, particularmente en el sector energético.

Con la ceremonia de inicio de actividades del campo Trión, añadió el gobernador, se inaugura la nueva era de producción en aguas ultra profundas en México, creando con ello todas las condiciones para futuros desarrollos. Apuntó que con el arranque de actividades de Trión se deja constancia de que, cuando hay coordinación entre empresa, Estado y comunidad, los grandes proyectos estratégicos sí se concretan.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, precisó que el campo Trión representa uno de los proyectos con los mayores desafíos tecnológicos, operativos y de inversión, por los retos que implica su ejecución en aguas ultraprofundas del Golfo de México.

Sostuvo que Trión no es cualquier yacimiento, es el proyecto más importante, intensivo en capital y complicado de Pemex, al requerir una inversión mayor a 10 mil millones de dólares debido a los enormes retos tecnológicos que enfrenta.

“El yacimiento, los derechos, las reservas y el subsuelo son de la nación, el petróleo es de los mexicanos, pero si no lo desarrollamos de manera conjunta con la tecnología y el capital, pues no genera riqueza para todos los mexicanos”, enfatizó.

Junto a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, Rodríguez Padilla informó que Pemex trabaja en nuevas oportunidades exploratorias de gas convencional en todo el territorio nacional.

El vicepresidente de Woodside Energy, Stephane Drouaud, indicó que la colaboración con Pemex es una alianza que combina la experiencia global en aguas profundas con el conocimiento de Pemex. Recordó una reflexión compartida durante el trabajo con los socios y contratistas del proyecto: que la relación entre Woodside y Pemex es como un matrimonio.

Celebró que este matrimonio siga construyendo una relación de confianza, respeto y colaboración. Mencionó que ello refleja años de trabajo conjunto y confianza en el potencial de México, y reiteró el compromiso de Woodside de continuar trabajando junto con Pemex para construir un proyecto histórico e impulsar el desarrollo energético del país.

Durante su participación, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que el Campo Trión es el primer proyecto de aguas ultraprofundas en el país y establece una nueva dirección para el desarrollo del sector energético nacional.

El proyecto, que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México, no sólo contempla la extracción de hidrocarburos, sino también la construcción de cadenas de valor, cadenas de proveeduría y eslabonamientos productivos, con el objetivo de que la inversión genere bienestar y desarrollo económico, y busca fortalecer la posición de México en petróleo y gas, así como consolidar el desarrollo de las cadenas de valor asociadas al sector energético.

Al evento también asistieron el director de Pemex Exploración y Extracción, Octavio Barrera Torres; el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales; la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar; la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz; el subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios, almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán; el director general de ASIPONA Altamira, vicealmirante Fidel Maldonado Herrera; el director de país de Woodside Energy, Raymundo Piñones; y el director de Asuntos Corporativos de Woodside Energy en México, Alfonso Solís.