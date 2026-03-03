¡Se acabó el descuido! Ya se podrá reportar a quien no recoja las heces de su perro en CDMX

El gobierno de la ciudad de México anunció que va a poner a disposición de la ciudadanía un teléfono, que se dará en breve, para denunciar heces perros que los sacan a la calle para que hagan sus necesidades y no recogen el excremento.

“Eso no puede pasar, o sea no podemos permitir que las banquetas y los parques estén llenos de heces y si alguien ve que un perrito se está haciendo y no se levantan las heces vamos a dar un teléfono para que se hable y de inmediato se pueda corregir el asunto porque se tendrá que inmediatamente buscar a las personas para que se hagan responsables porque ameritan falta administrativa”. —

¿Cómo funcionará el teléfono para denunciar heces de perros?

Al encabezar una jornada de esterilización felina y canina, en el Bosque de Tláhuac, la mandataria dijo que en su sexenio se van a construir 100 clínicas veterinarias. 15 ya están por terminarse y 16 van a construirse este año.

“Es decir, en 2 años en 2025 y 2026 tendremos ya 30 clínicas gratuitas, el compromiso de 2 por alcaldía y luego tenemos el compromiso de construir parques para perros y el compromiso es 200 parques para parques para perros en toda la ciudad”. —

¿Cuántas clínicas y parques para perros se construirán en CDMX?

Dijo también que tiene una meta: que no haya mascotas dejadas por sus dueños en las calles, “cero perros” en situación de abandono, insistió.

Ante vecinos de la alcaldía de Tláhuac que iban acompañados de sus animales de compañía, Brugada Molina dio a conocer, sin dar detalles del monto, que va a crear un fondo económico para apoyar a los albergues privados que se dedican al cuidado de los animales.

“Sabemos que muchos lo necesitan. ¡ Nada más imagínense lo difícil que es alimentar a nuestras mascotas¡ Ahora, sí tenemos muchas, pues peor aún o sea tenemos muchas tareas que hacer para alimentar por lo tanto vamos a hacer este fondo que apoye a los albergues”. —

La jefa de Gobierno dijo que en este 2026 va hacer una gran jornada de esterilización para alcanzar 150 mil esterilizaciones, 150 mil vacunaciones y 150 mil desparacitaciones.

“En total 450 mil servicios gratuitos de salud”.

