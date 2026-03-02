Reforma Electoral no llegará este lunes a la Cámara de Diputados

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó que la noche de este lunes, no llegará la iniciativa presidencial en materia electoral.

La legisladora panista dijo que fue informada por la presidenta Claudia Sheinbaum que continúa la revisión del documento, por lo que seguramente enviará la propuesta mañana por la tarde.