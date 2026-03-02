;

  • 03 MAR 2026, Actualizado 06:15

Reforma Electoral no llegará este lunes a la Cámara de Diputados

La propuesta de Reforma Electoral presidencial no será enviada este lunes a San Lázaro, debido a que continúa su revisión; podría remitirse mañana por la tarde.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Jaime Obrajero Fernández

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó que la noche de este lunes, no llegará la iniciativa presidencial en materia electoral.

La legisladora panista dijo que fue informada por la presidenta Claudia Sheinbaum que continúa la revisión del documento, por lo que seguramente enviará la propuesta mañana por la tarde.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad