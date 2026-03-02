Se retrasa envío de Reforma Electoral a Congreso… habrá dos semanas de discusión antes de llegar al pleno: Monreal

Sigue la revisión por parte de la Comisión Especial de la Presidencia sobre la Reforma Electoral por lo que siempre no se envió la tarde noche de este lunes como se tenía previsto, fue lo que dio a conocer el coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Tras concluir una reunión en Palacio Nacional, con la presienta Claudia Sheinbaum y el grupo especial del proyecto, dio a conocer que la propuesta se presentará a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral.

“Fue una reunión con la Comisión Presidencial en materia electoral que están concluyendo la iniciativa que firmará la Presidenta en esta materia y que seguramente en el trayecto de las horas se concluía entonces no se mandará esta noche porque se sigue revisando la misma, la Presidenta es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente, entonces seguramente en las próximas horas la enviará”.

¿Cuánto tiempo se discutirá antes de llegar al Pleno?

Pero enfatizó se prevén dos semanas de discusión en comisiones antes de enviarlo al Pleno.

El legislador indicó que se prevé un amplio debate y la necesidad de diálogo con los aliados, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, quienes tienen reservas sobre ciertos aspectos de la reforma, especialmente en la integración de las cámaras y el costo de las elecciones.

“Son diez temas pero evidentemente sigue revisando la redacción concreta de la modificación de los artículos constitucionales que enviará a la Cámara y también la revisión de la ley secundaria que tendrá como consecuencia también su presentación”.

No obstante dijo que están listos en la cámara de diputados para iniciar el proceso legislativo de una reforma constitucional apoyada por la presidenta Claudia Echeverría.