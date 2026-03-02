Vinculan a proceso al excontador de Emilio Lozoya por defraudación fiscal

Jorge "N", excontador de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

La defraudación fiscal de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX sumó un nuevo capítulo luego de que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Oriente, vinculó a proceso a Jorge Yáñez Polo, excontador de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Medidas cautelares y acusaciones fiscales

Durante la audiencia inicial, el juzgador determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En ese periodo, el imputado permanecerá interno en el Reclusorio Oriente.

De acuerdo con las indagatorias de la FGR, Yáñez Polo habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 a 2018, lo que presuntamente generó un perjuicio al fisco federal por alrededor de 28 millones de pesos.

El imputado ya había comparecido por videoconferencia el 7 de septiembre de 2020, cuando el juez consideró que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso y ordenó su presentación voluntaria para cumplir con la prisión preventiva; sin embargo, no acudió.

Presuntos vínculos empresariales y detención

Fuentes judiciales lo señalan como una persona de extrema confianza del matrimonio Lozoya-Eckes, al encargarse de la gestión de sus finanzas personales y empresariales mediante el despacho Jorge Yáñez y Cía. S.C., del cual es propietario. Además, fungió como apoderado de la empresa Yacani, vinculada a Marielle Helene Eckes, exesposa de Lozoya Austin, firma señalada en presuntas triangulaciones de recursos relacionadas con los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

La detención de Yáñez Polo se realizó en Querétaro con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, bajo la conducción del Ministerio Público Federal y con la ejecución de la Policía Federal Ministerial adscrita a la Agencia de Investigación Criminal. Tras su captura, fue puesto a disposición del juez de control, quien formalizó su vinculación a proceso en el caso de defraudación fiscal Lozoya.

