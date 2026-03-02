Kuwait derriba por “error” tres aviones F-15 de Estados Unidos; tripulantes están a salvo | VIDEO

Un incidente militar sin precedentes se registró el 2 de marzo de 2026 cuando las defensas aéreas de Kuwait derribaron tres aviones de combate estadounidenses en lo que funcionarios de Estados Unidos describieron como un aparente caso de fuego amigo en medio de un combate activo en la región.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el hecho ocurrió mientras se desarrollaban ataques que incluyeron aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, en un escenario de alta tensión en Medio Oriente.

Both the Pilot and Weapons Systems Officer (WSO) onboard the U.S. Air Force F-15E Strike Eagle that crashed this morning over Kuwait due to a “friendly fire” incident, appear to have survived, being found by locals and transferred to local authorities in Kuwait. pic.twitter.com/HyxpeI0QUL — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

A pesar de la gravedad del incidente, autoridades confirmaron que los seis tripulantes lograron eyectarse sin problemas, fueron recuperados con vida y se encuentran en condición estable.

¿Qué ocurrió durante el combate activo en Kuwait?

Según el reporte oficial de CENTCOM, las defensas kuwaitíes respondían a múltiples amenazas aéreas cuando los aviones estadounidenses fueron derribados. El incidente habría ocurrido en un contexto de combate complejo, con fuego cruzado y sistemas de defensa activados ante la presencia de misiles y drones.

JUST IN: 🇺🇸 US F-15 fighter jet crashes in Kuwait. pic.twitter.com/NiR7jJNhHH — BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026

El Ejército de Kuwait confirmó en un comunicado difundido en la red social X que las tripulaciones fueron evacuadas y trasladadas a un hospital para evaluación médica, indicando que su estado es estable y que reciben atención especializada.

Videos que circulan en redes sociales muestran a uno de los tripulantes descendiendo en paracaídas y rodeado por residentes en la zona de Al Ahmadi, al sur de Kuwait. Hasta el momento, no se han reportado víctimas civiles.

Reacciones y contexto del incidente

El episodio ocurre en medio de una creciente escalada regional tras recientes ofensivas militares entre Estados Unidos, Irán e Israel. Analistas consideran que este tipo de incidentes refleja el nivel de complejidad operativa en un teatro de combate con múltiples actores y amenazas simultáneas.

Funcionarios estadounidenses señalaron que ya se inició una investigación conjunta para determinar las circunstancias exactas del derribo y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

🚨 WOW! Incredible moment as Kuwait local approaches downed US F-15 fighter pilot and says — "Are you fine? You are safe. Thank you for helping us!"



ALL downed US pilots and crew are now safe.



BLESS THESE HEROES! 🇺🇸pic.twitter.com/PxX6TwxEfQ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 2, 2026

Aunque la relación entre Estados Unidos y Kuwait es estrecha en materia de defensa y cooperación militar, el incidente subraya los riesgos de operaciones en zonas de conflicto activo, especialmente cuando intervienen sistemas de defensa aérea automatizados.

Por ahora, lo más relevante es que los seis militares estadounidenses sobrevivieron y se encuentran bajo supervisión médica, mientras continúa la tensión en la región.