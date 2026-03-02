Ignacio Mier confía en lograr consenso por Reforma Electoral en el Senado

‘Serenar ímpetus’, fue el llamado del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, al negar que se vaya a dar un cheque en blanco al proyecto de Reforma Electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso.

Tras la reunión de la Junta de Coordinación Política, el legislador comentó que será después de conocer la iniciativa del Ejecutivo, cuando se busquen los consensos al interior de Morena y con otras fracciones parlamentarias.

“Se ha discutido mucho la iniciativa de reforma por parte de la Presienta de la República y lo cierto es que nadie la ha leído, con nuestros aliados hay una gran alianza político-programática, desde el origen de nuestra ratificación de alianza político-electoral quedó establecido que el ‘plan C’ excluía la Reforma Político electoral, porque hay cuestiones en las que no necesariamente se comparten el sentimiento y los principios de a Morena”.

Sin embargo dijo, no se debe menospreciar el trabajo que han hecho juntos como alianza.

El legislador negó que con esta iniciativa se vaya a dar un cheque en blanco a la Jefa del Ejecutivo Federal.

“Nosotros vamos a tener nuestras reuniones plenarias, ahí hay un debate abierto, de compañeras y compañeros responsables y no vamos a tomar una decisión en tanto no tengamos la iniciativa, ayer lo comenté en el chat de los compañeros, hay que ser prudentes, hay que serenar nuestros ímpetus legítimos que todos tenemos… no nosotros también no solamente es un blanco, es un cheque que y tiene establecido con precisión 12 puntos que responden al mandato que tiene Morena como movimiento y como principios y su instrumento electoral el partido tiene que acatarlo”.

¿Qué comisiones analizarían la iniciativa en el Senado?

Explicó que en caso de ser la cámara origen, el Senado enviará el proyecto a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos,