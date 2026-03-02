;

Estudiantes de la Universidad Veracruzana caen de tarima, 18 resultaron lesionados |Video

Colapsa estructura para la toma de fotografía de graduación de 18 estudiantes de Derecho de la UV, algunos son reportados con lesiones múltiples.

Yhadira Paredes

Durante la toma de una fotografía de generación 18 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, cayeron al colapsar la estructura en la que deberían permanecer por algunos minutos, algunos de ellos son reportados con lesiones múltiples.

Caída durante fotografía de generación

La estructura utilizada no aguantó el peso de 400 egresados y cayó; el incidente ocurrió en la zona universitaria, donde se realizaba la fotografía grupal de fin de cursos de los egresados de la carrera de Derecho.

Traslado de lesionados a clínica

Cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a una clínica privada de la capital, donde reciben atención médica.

Las autoridades correspondientes iniciaron la revisión de las condiciones en que fue instalada la estructura tras el accidente en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

