Estamos ante una guerra de largo aliento, advierte académico

La Guerra en Medio Oriente podría convertirse en un conflicto de largo aliento, advirtió el académico Carlos Martínez Assad en entrevista con Carlos Loret de Mola.

El especialista relató que el día que iniciaron los bombardeos contra Irán, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tenía sobre su escritorio el libro “Aliados y guerra” , dedicado al estudio de la Segunda Guerra Mundial. “Me preocupó más de la cuenta que lo estuviera viendo, no sé si están previendo algo tan brutal como eso, una guerra que saben bien dónde empezó, pero no en donde acabó”, compartió.

En el espacio de “Así las Cosas”, el experto en temas de Medio Oriente señaló que los líderes -Donal Trump y Benjamín Netanyahu"- “han demostrado que la idea de la paz es un subterfugio, estaban en negociaciones cuando inició el bombardeo en Irán”.

Y en el caso de Israel, señaló, “los bombardeos contra Líbano se han arreciado, cómo tiene la capacidad Israel de estar bombardeando irán y aparte atacar 53 pueblos de Líbano, la idea de que tenga en la cabeza algo que se acerque al concepto de paz es imposible”.

Escenarios de guerra permanente

Martínez Assad, detalló que a través de sus estudios y en particular en el Seminario de Culturas de Medio Oriente, y el libro “En la Tierra todo pasará y también en Medio Oriente”, las simulaciones de varios escenarios arrojaron que uno de estos es “la guerra total y la guerra permanente, es decir que las posibilidades de algo diferente no se vislumbran en el corto plazo”.

Y menos aún, con el involucramiento de más países aliados, entre ellos Francia, Alemania e Reino Unido, que han dado “luz verde a que las fuerzas de Estados Unidos puedan desde sus territorios establecer sus sistemas de defensa o ataque”.

Papel de Rusia y China en la escalada

Sobre el papel de Rusia y China, el académico refirió que es interesante que ambos,

Son dos factores de poder muy fuerte y los únicos que pueden lanzar un contrapeso, no han expresado de manera contundente su punto de vista”. —

“No veo el involucramiento de participar en la contienda de forma directa, pero creo que sí podría haber estrategias con el uso de los recursos, el petróleo, el gas; Rusia es un fuerte productor y China es uno de los que acaparan más recursos petroleros en el mercado internacional, por lo que podría haber otro tipo de armas”.

Sobre el panorama que espera al pueblo de Irán, dijo “la narrativa que se ha desarrollado en los últimos tiempos es el descrédito sobre el régimen de Jamenei eso sirve para ser cautos respecto a ese régimen”, pero además pendientes de “la capacidad que está exhibiendo por que la respuesta la narrativa lo quiere ocultar, pero los misiles iraníes van con todo contra las bases de Estados Unidos, es algo no previsto”.

De momento, dijo, la apuesta del triunvirato que se ha formado en Irán indica el establecimiento de aliados que al mismo tiempo tengan una investidura que permita al pueblo iraní estar de acuerdo, en un contexto donde el escenario de guerra total Medio Oriente no se descarta.

