Rusia condena ataques en Irán y denuncia “caza” de líderes soberanos

La Embajada de Rusia en México condenó las muertes en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

A través de cuenta en la red social “X”, indicó que la noticia del fallecimiento del Líder Supremo y Guía Espiritual de la República Islámica de Irán, el Ayatolá Alí Jameneí, además de varios miembros de su familia y de altos cargos iraníes fue recibida en Moscú con indignación y profundo pesar.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: México expresa preocupación por bombardeos en Irán; no hay connacionales afectados

¿Qué postura fijó Rusia sobre los asesinatos políticos?

Indicó que la Federación de Rusia señaló la práctica de los asesinatos políticos y la “caza” de líderes de Estados soberanos, ya que refirió que contradice los principios básicos de las relaciones interestatales civilizadas y viola gravemente el Derecho Internacional, así mismo destacó que el número de víctimas civiles sigue aumentando constantemente y se están causando graves daños a las instalaciones de infraestructura civil.

Se informa de que, durante los ataques de represalia iraníes contra bases militares estadounidenses en países árabes del Golfo Pérsico y la actuación de la defensa antiaérea, resultaron afectados los aeropuertos internacionales de Dubái y la ciudad de Kuwait, así como unos puertos marítimos, rascacielos y hoteles en Baréin, Catar, Kuwait, los EAU y Arabia Saudí.

(Photo by Saqib Majeed / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Trump confirma que ofensiva “Furia Épica” sigue en Irán; lamenta la muerte de 3 soldados estadounidenses

¿Qué implicaciones tendría la suspensión en el estrecho de Ormuz?

Según la información recibida, se ha suspendido la navegación por el estrecho de Ormuz. Esto podría provocar el cese de la exportación de hidrocarburos de la región y crear un desequilibrio significativo en los mercados mundiales de petróleo y gas.

Ante esto hizo un llamado a la desescalada urgente, el cese de las hostilidades y el retorno a un proceso político-diplomático con el fin de resolver los problemas existentes sobre la base de la Carta de la ONU y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, asimismo, enfatizó, se debe tomar en cuenta los intereses legítimos de todos los Estados del Golfo Pérsico.