Israel asegura muerte del ayatolá Alí Jamenei tras ataques a Irán: Lo que se sabe hasta ahora

El supuesto fallecimiento del líder supremo de Irán, ayatolá Seyed Alí Jamenei, ha generado una ola de especulación informativa en medios globales tras los ataques aéreos coordinados por Estados Unidos e Israel contra instalaciones militares y gubernamentales iraníes el 28 de febrero de 2026. Diversas fuentes oficiales presentan versiones contradictorias sobre su estado de vida, lo que mantiene la incertidumbre internacional y complica la verificación definitiva de su situación.

Declaraciones de Israel y Estados Unidos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que existen “numerosas señales” de que Jamenei podría haber muerto durante los bombardeos contra objetivos estratégicos en Irán, incluidos sitios cercanos a su residencia en Teherán. La defensa israelí afirmó que el ataque destruyó partes del complejo donde podrían haber estado funcionarios de alto rango, y que se trató de una operación conjunta con fuerzas estadounidenses. Asimismo, se reportó que entre los objetivos golpeados se encontraban comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica y figuras del programa nuclear iraní.

Netanyahu no presentó evidencia pública concluyente sobre la muerte de Jamenei y evitó confirmarla de manera explícita, aunque insistió en que varios indicios apuntan a su posible fallecimiento tras los ataques. El mandatario también hizo un llamado al pueblo iraní para que aproveche lo que describió como una oportunidad histórica para desafiar el régimen.

Fuentes internacionales, incluida Reuters, reportaron que la operación militar fue planificada con anticipación y que personalidades de alto nivel dentro del liderazgo iraní estaban entre los objetivos, sin confirmar oficialmente la muerte del líder supremo.

Negación oficial por parte de Irán

Desde Teherán, el gobierno iraní ofreció una versión diferente. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró en una entrevista con NBC News que el ayatolá Jamenei “está vivo, hasta donde yo sé”, y que la mayoría de funcionarios de alto rango se encuentran seguros tras los ataques. Araghchi añadió que podrían haberse perdido “uno o dos comandantes”, pero que esto no representaba un daño significativo para la estructura de mando del país.

La autoridad iraní negó de manera categórica los rumores sobre la muerte del líder supremo, aunque evitó presentar pruebas públicas que desmintieran de forma absoluta los señalamientos externos. La declaración oficial también incluyó la postura de que intenta reducir tensiones y que Irán responderá a las agresiones como parte de su derecho a la legítima defensa.

Daños en Teherán y consecuencias del ataque

Los bombardeos realizados por fuerzas israelíes y estadounidenses impactaron diversas zonas de Irán y causaron víctimas civiles y militares. Según reportes de la Media Luna Roja, al menos 200 personas murieron y más de 700 resultaron heridas durante los ataques en distintas regiones del país, sin que hasta el momento exista un recuento completo y unificado de víctimas oficiales. Asimismo se ha reportado la muerte de al menos 85 niñas en una primaria de Minab, Irán.

Incertidumbre internacional

A nivel global, medios como The Guardian y agencias de noticias internacionales han subrayado la falta de confirmación independiente sobre el destino de Jamenei, señalando que las agencias de inteligencia y corresponsales no han podido verificar de manera autónoma su muerte o captura. La situación se caracteriza por la falta de información verificada y por el contraste entre las versiones proclamadas por Israel y las negaciones del gobierno iraní.