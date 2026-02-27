México arranca 2026 con déficit comercial de 6 mil 481 mdd pese a alza en exportaciones: INEGI

México registró en enero de 2026 un déficit comercial de 6 mil 481 millones de dólares, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pese a que las exportaciones crecieron 8.1 por ciento anual.

El saldo negativo supera el déficit de 4 mil 558 millones de dólares observado en enero de 2025 y contrasta con el superávit de 2 mil 430 millones reportado en diciembre pasado, lo que refleja un arranque de año con presiones en el sector externo.

De acuerdo con el organismo autónomo, el deterioro mensual se explicó por una reducción en el saldo de la balanza no petrolera y por un menor déficit en la balanza petrolera.

Las exportaciones totales alcanzaron 48 mil 7 millones de dólares en enero. Sin embargo, al interior persisten contrastes: las ventas petroleras se desplomaron 33.5 por ciento anual, al ubicarse en mil 110.6 millones de dólares.

En cambio, las exportaciones no petroleras aumentaron 9.8 por ciento, hasta 46 mil 897.2 millones de dólares. Dentro de este rubro, los envíos a Estados Unidos crecieron 7.9 por ciento, mientras que los dirigidos al resto del mundo repuntaron 19.6 por ciento, señal de mayor diversificación comercial.

¿Por qué aumentó el déficit comercial en enero?

Las importaciones sumaron 54 mil 489 millones de dólares, un incremento anual de 9.8 por ciento, lo que amplió el déficit comercial.

Las compras petroleras cayeron 21.3 por ciento, pero las no petroleras aumentaron 12.7 por ciento, al alcanzar 51 mil 164.1 millones de dólares, impulsadas por bienes intermedios y de consumo.

¿Qué papel juega Estados Unidos en el comercio exterior?

El resultado de enero se produce después de que México cerrara 2025 con un superávit comercial de 771 millones de dólares, apoyado en el dinamismo manufacturero y una menor dependencia del petróleo.

El desempeño del comercio exterior es clave para la economía mexicana, cuya cuarta parte depende de las exportaciones a Estados Unidos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En este entorno, el saldo comercial cobra relevancia ante los riesgos externos y las tensiones comerciales que han marcado la relación bilateral en años recientes, en particular frente a las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump, que finalmente no se materializaron.

