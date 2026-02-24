Trump alardea y presume que muerte de “El Mencho” fue un logró de su administración

Durante su discurso del Estado de la Unión este 24 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, representó un golpe importante contra el crimen organizado y afirmó que se trata de un logro relacionado con las acciones impulsadas por su administración.

#AlMomento | #DonaldTrump se atribuye la captura de #ElMencho #EstadoDeLaUnión



"Acabamos de darle un golpe a uno de los líderes criminales más importantes. Seguro lo vieron ayer"



Más info: https://t.co/ouzGP4rwNx pic.twitter.com/bIPUKVlASD — W Radio México (@WRADIOMexico) February 25, 2026

Ante el Congreso estadounidense, Trump hizo referencia directa al operativo contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Acabamos de darle un golpe a uno de los líderes criminales más importantes. Seguro lo vieron ayer”, declaró Trump ante el Congreso.

Trump utilizó el tema para reforzar su discurso sobre seguridad fronteriza y combate al narcotráfico, señalando que su gobierno ha intensificado la presión contra organizaciones criminales responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Durante el mensaje, el presidente también afirmó que amplias regiones de México continúan bajo influencia de grupos criminales, argumento que utilizó para defender sus políticas de seguridad y cooperación internacional en materia antidrogas.

El combate al fentanilo, los cárteles y el control fronterizo fueron algunos de los ejes centrales del discurso, en el que Trump insistió en que su administración continuará tomando medidas para frenar a las organizaciones delictivas que operan en la región.