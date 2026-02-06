Casa Blanca justifica video racista contra los Obama publicado por Trump

La difusión de un video con imágenes de contenido racista contra el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama desde la cuenta oficial de Donald Trump generó controversia política y mediática en Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca ofreciera distintas explicaciones sobre su publicación y posterior eliminación.

El material fue compartido en la plataforma Truth Social, red social vinculada a Trump, y mostraba a los Obama representados como simios dentro de un montaje audiovisual con música y elementos gráficos que simulaban un tono satírico. El clip formaba parte de un video más amplio con mensajes políticos y referencias al proceso electoral de 2020, tema que el exmandatario ha cuestionado de manera reiterada, de acuerdo con reportes de prensa.

Casa Blanca primero defiende, luego habla de “error”

En un primer momento, la reacción desde el entorno del presidente fue de defensa. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, describió el contenido como un “meme de internet” y desestimó la indignación generada, señalando que las críticas respondían a una reacción exagerada. Según esa versión, el video formaba parte de un montaje humorístico con referencias a la cultura popular.

Sin embargo, tras la ampliación de la polémica, un funcionario de la Casa Blanca indicó a medios que la publicación habría sido realizada por error por un integrante del personal encargado de las cuentas digitales, y que el video ya había sido eliminado de la plataforma. Esa explicación colocó el foco en la administración de los canales oficiales y en los filtros sobre el contenido que se difunde desde espacios asociados a la presidencia.

Reacciones y debate por el uso de cuentas oficiales

La difusión del video provocó cuestionamientos de figuras políticas y reavivó el debate sobre el uso de imágenes con carga racial en la comunicación política. Legisladores y actores públicos señalaron que la representación de personas afroamericanas como primates está ligada a estereotipos históricamente racistas, mientras que desde el entorno de Trump se insistió en el carácter satírico del material.

Más allá del contenido específico, el episodio se sumó a la discusión sobre la responsabilidad en el manejo de cuentas vinculadas a figuras de alto nivel y sobre los límites entre propaganda política, sátira digital y comunicación institucional. El caso también se inscribe en un contexto donde el uso de montajes audiovisuales y recursos virales de internet forma parte creciente de la estrategia política en redes sociales.

