Vive Latino 2026: ¿Cuáles son los horarios confirmados para el festival de habla hispana?

El Vive Latino 2026 está a la vuelta de la esquina y nadie puede esperar a un fin de semana inolvidable con el cartel que tanto a encendido a sus asistentes. Es por eso que si planeas ir y andas más emocionado o emocionada por cómo vas a pasarla con tu mejor compañía, te dejamos todos los horarios completos y más detalles que no te puedes perder.

Vive Latino 2026 horarios del sábado

Como en cada edición, el Vive Latino reúne una mezcla de actos internacionales y nacionales, cubriendo una amplia variedad de géneros en múltiples escenarios dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez y espacios cercanos, por lo que conocer los horarios estimados te ayudará a planear tu experiencia con tiempo.

Así que toma en cuenta los horarios de las bandas y artistas que te gusten para que planees tu itinerario y llegues con tiempo para no perderte a nadie. Organízate con tu mejor compañía y trata de tomar en cuenta distintas recomendaciones para que disfrutes del mejor festival de México.

Horarios Vive Latino 2026 sábado Ampliar

Vive Latino 2026 horarios del domingo

Horarios Vive Latino 2026 domingo Ampliar

Consejos para aprovechas el máximo en el Vive Latino

Entre tanta banda y artista importantes como Juanes, Ke Personajes, Avatar, Tom Morello, The Mars Volta, Esteman y Daniela Spalla, Hello Seahorse, Lenny Kravitz, Steve Aoki o Maldita Vecindad, puedes sentirte sin noción del tiempo, sin embargo, es importante que estés pendiente de todo lo que sucede a tu alrededor. Así que te dejamos algunos consejitos para no perderte en el intento del Vive Latino 2026, así sea tu primera edición o la décima.

Llega temprano para evitar filas y no perderte actos clave de la tarde.

Usa calzado cómodo y agenda tus top 5 bandas por día.

Considera rutas y tiempos entre escenarios, ya que algunos shows se superponen.

Mantente atento a los anuncios oficiales