“¡Viva México!“: Bad Bunny sorprende previo a su presentación histórica en el Super Bowl LX

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió a encender a sus fans luego de gritar “¡Viva México cabrones!” en los momentos previos a su histórica presentación en el Super Bowl LX, un gesto que rápidamente se volvió viral y provocó una ola de reacciones en redes sociales.

El intérprete, considerado uno de los artistas latinos más influyentes del mundo, protagonizó uno de los shows musicales más esperados del evento deportivo más visto del planeta, el Super Bowl. Su presencia marcó un momento clave para la representación latina en un escenario tradicionalmente dominado por artistas anglosajones.

Bad Bunny gritó “¡Viva México!” antes de su show histórico en el Super Bowl. pic.twitter.com/RYOsbbdkK7 — Franc (@paco__miranda) February 5, 2026

Antes de subir al escenario, Bad Bunny lanzó el grito que resonó especialmente entre el público mexicano, país con el que mantiene una fuerte conexión cultural y artística, reflejada en sus giras, colaboraciones y mensajes constantes de apoyo.

Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX

La participación de Bad Bunny en el Super Bowl fue catalogada como histórica, no solo por su impacto musical, sino por el simbolismo cultural. Su grito de “¡Viva México!” fue interpretado como un reconocimiento a una de sus bases de fans más sólidas en América Latina.

"She believed that I could be a good person."



Bad Bunny's emotional response on the impact of his mom's belief in him ❤️@AppleMusic @RocNation @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/zIn51Qpuu3 — NFL (@NFL) February 5, 2026

El espectáculo incluirá una producción de alto nivel, coreografías impactantes y un mensaje de identidad latina que reforzó la presencia del español en uno de los escenarios más globales.

Bad Bunny conferencia de prensa Super Bowl LX

Tras el momento, las redes sociales explotaron. En plataformas como X, Instagram y TikTok, miles de usuarios compartieron clips del grito y del show, acompañados de mensajes de orgullo mexicano y celebración.

Frases como “Bad Bunny representando a México”, “Latinos haciendo historia” y “El Super Bowl habló español” se volvieron tendencia. El gesto fue visto como un acto de cercanía con su audiencia mexicana y una reafirmación del peso cultural latino en la industria global del entretenimiento.

El momento ya quedó marcado como uno de los más comentados del Super Bowl y como otro ejemplo del impacto internacional de Bad Bunny.