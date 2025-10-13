Vive Latino 2026: Cartel oficial, fechas y precios; todo lo que tienes que saber

El Vive Latino 2026 arranca oficialmente este este 13 de octubre, con la revelación del cartel de la edición número 26 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, que se celebra los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México

Vive Latino 2025 / Medios y Media Ampliar

Presentado por Amazon Music, el lineup de esta nueva edición cuenta con agrupaciones de culto en este festival, con amplia experiencia en el, pero también una mezcla de nuevas bandas y algunas que jamás se han presentado en el que para muchos, es el más importante de América Latina.

Encabezando la vanguardia internacional, The Smashing Pumpkins regresan después de varios años, causando gran parte de las reacciones en redes sociales que ven su vuelta al VL con melancolía.

Lenny Kravitz es otro de los artistas internacionales que más han llamado la atención, con su funk-rock seductor e inconfundible, mientras Cypress Hill trae el boom-bap crudo y psicodélico que revolucionó el rap en los 90s.

Ya un tema latino, Los Fabulosos Cadillacs y Enanitos Verdes regresan para recordar aquellos primeras ediciones, donde ellos formaban parte a principios del siglo. al igual que otras agrupaciones que le dan un toque de recuerdos del rock más puro en México como Fobia o Enjambre.

Juanes, Dread Mar I, Hello Seahorse! y Allison, le dan más nostalgia al cartel, recordando la primera década del milenio, con musica que marcó una generación y hasta la fecha sigue sonando.

VIVE LATINO 2026 CARTEL COMPLETO

VIVE LATINO 2026: CUÁNDO ARRANCA LA VENTA DE BOLETOS?

Como cada año, la empresa encargada del boletaje sera Ticketmaster, por lo que la venta de boletos arranca el 17 de octubre, a partir de las 14:00, para clientes BANAMEX y la venta general será a partir del día 19.

VIVE LATINO 2026: PRECIO DE LOS BOLETOS

Fase 1 (preventa temprana): 2,880 MXN



Fase 2: 2,950 MXN



Fase 3 (venta general actual): 3,850 MXN

Individual por Día (Sábado o Domingo): 3,159 - 3,599 MXN

2. Boletos Platino (Beneficios premium: acceso rápido, baños exclusivos, bar prioritario, área VIP con aire acondicionado)

Abono Platino (2 días): 6,588 MXN (incluyendo cargos)

3. Boletos Boxes (Acceso ultra premium: todo lo de Platino + gradas exclusivas con butacas, meseros, estacionamiento y vistas privilegiadas)