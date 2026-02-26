;

  • 26 FEB 2026, Actualizado 21:37

Por amenaza de bomba desalojan Ciudad Judicial de la CDMX

Como medida de precaución, los trabajadores no regresarán a trabajar

Socorro Hernández Nieto

Esta mañana fueron evacuadas las instalaciones de los juzgados de Ciudad Judicial en Niños Héroes y edificios aledaños por el reporte de una presunta bomba.

Las personas salieron de los edificios y se concentraron en las calles cercanas, mientras autoridades investigan, también se apreció la evacuación de niños del Centro de Desarrollo Infantil.

Minutos más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que no se localizó ningún objeto extraño, ni explosivo dentro o fuera del inmueble.

El Agrupamiento Zorro fueron los encargados de revisar el edificio.

El Poder Judicial de la Ciudad de México, informó que se aplicaron los protocolos correspondientes.

Mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que la evacuación de las personas obedece a una presunta amenaza de bomba.

