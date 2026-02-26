Por amenaza de bomba desalojan Ciudad Judicial de la CDMX

Desalojan Ciudad Judicial de la CDMX por amenaza de bomba

Esta mañana fueron evacuadas las instalaciones de los juzgados de Ciudad Judicial en Niños Héroes y edificios aledaños por el reporte de una presunta bomba.

Las personas salieron de los edificios y se concentraron en las calles cercanas, mientras autoridades investigan, también se apreció la evacuación de niños del Centro de Desarrollo Infantil.

🔴Tras el desalojo de juzgados del TSJCDMX por amenaza de bomba, la @SSC_CDMX informó que no se halló ningún objeto explosivo. La inspección con binomios caninos concluyó sin incidentes. Audiencias fueron suspendidas y reprogramadas.



Fue falsa alarma.



Minutos más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que no se localizó ningún objeto extraño, ni explosivo dentro o fuera del inmueble.

El Agrupamiento Zorro fueron los encargados de revisar el edificio.

El Poder Judicial de la Ciudad de México, informó que se aplicaron los protocolos correspondientes.

Mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que la evacuación de las personas obedece a una presunta amenaza de bomba.