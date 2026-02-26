Netflix pierde ventaja frente a Paramount en la compra de Warner Bros Discovery: la oferta millonaria que cambió la subasta

La disputa por el control de uno de los catálogos más poderosos de Hollywood entró en una fase decisiva. La batalla corporativa entre Netflix y Paramount Skydance por Warner Bros Discovery no solo reconfigura el mapa del entretenimiento global, también expone la presión financiera que atraviesan los gigantes del streaming.

Aunque en un inicio la plataforma fundada por Reed Hastings parecía tener ventaja estratégica, una oferta mejorada por parte de Paramount cambió el equilibrio. El consejo de administración de Warner comenzó a considerar que la propuesta rival podría ser “superior” en términos económicos y de certidumbre regulatoria, abriendo la puerta a un posible revés para Netflix.

La pregunta clave es: ¿por qué Netflix perdió terreno en la subasta frente a Paramount? Aquí algunos factores clave, de acuerdo con el comunicado oficial emitido por Warner Bros Discovery.

La oferta económica: el factor que inclinó la balanza

El elemento central fue el dinero. Paramount elevó su propuesta hasta superar el precio por acción previamente pactado con Netflix, ofreciendo un monto más atractivo para los accionistas.

Además del precio nominal, la oferta incluyó incentivos estratégicos:

Compensaciones adicionales en caso de retrasos regulatorios.

Cobertura de penalizaciones por ruptura de acuerdos previos.

Mayor proporción de pago en efectivo frente a esquemas mixtos.

Para los inversionistas, no solo se trató de quién paga más, sino de quién garantiza mayor certeza en el cierre de la operación.

Cláusulas contractuales y la figura de “oferta superior”

El contrato inicial con Netflix contemplaba la posibilidad de aceptar una “Company Superior Proposal”, concepto que reconoce un cambio en la negociación en caso de surgir una propuesta económicamente más atractiva. Con la mejora de Paramount, el consejo de Warner activó ese análisis interno.

Este punto es crucial, Netflix no quedó automáticamente fuera, pero sí entró en una cuenta regresiva. El acuerdo establece un plazo limitado para igualar o superar las condiciones presentadas por su competidor.

Riesgos regulatorios y presión antimonopolio

Otro elemento que pesó en la evaluación fue el entorno regulatorio. Una integración entre Netflix y los activos principales de Warner Bros Discovery podría enfrentar un escrutinio antimonopolio más agresivo en Estados Unidos y otros mercados clave.

Paramount, por su parte, estructuró su propuesta incorporando mecanismos de protección financiera en caso de que las autoridades bloqueen la operación. Esa cobertura reduce el riesgo para los accionistas y aumenta la percepción de viabilidad.

La estrategia detrás de Warner Bros Discovery

La compañía dirigida por David Zaslav ha estado bajo presión por su nivel de deuda y por la competencia feroz en el mercado del streaming. La revisión estratégica buscaba maximizar valor, no necesariamente cerrar con el primer postor.

En ese contexto, la oferta más robusta en términos financieros y contractuales se vuelve prioritaria, incluso si implica romper un acuerdo previo.

¿Está Netflix fuera de la jugada?

No necesariamente. Netflix aún puede presentar una contraoferta que eleve el precio o mejore las garantías contractuales. Sin embargo, hacerlo implicaría aumentar su apalancamiento o comprometer mayor liquidez en un entorno económico complejo.

La decisión final dependerá de tres factores:

Capacidad de Netflix para mejorar su propuesta sin afectar su balance.

Evaluación definitiva del consejo de Warner.

Señales regulatorias preliminares que indiquen qué operación tendría mayor probabilidad de aprobación.

Impacto en el mercado del streaming

Si Paramount logra cerrar la adquisición, el mapa competitivo cambiaría de forma significativa. Se consolidaría un jugador con mayor músculo en cine, televisión y plataformas digitales, presionando aun más a Netflix y a otros competidores globales.

Si Netflix responde y gana la puja, consolidaría uno de los catálogos más valiosos de la industria, reforzando su liderazgo en contenido premium.