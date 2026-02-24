Agente Secreto 2026: cuándo se estrena en México, de qué trata y cuántas nominaciones al Oscar tiene

La temporada de premios tiene un nombre que no ha dejado de sonar, Agente Secreto. La cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho se convirtió en una de las grandes sorpresas del circuito internacional tras su paso por festivales y ahora apunta alto en los Premios Oscar. Con una mezcla de thriller político y drama histórico, la película ha generado conversación y alta expectativa.

Ambientada en los años más duros de la dictadura militar en Brasil, la historia se centra en un profesor universitario que se ve envuelto en una red de persecución política y espionaje. De acuerdo con la crítica, la propuesta no es ligera ni complaciente, sino intensa, larga y cargada de simbolismo. En el sitio especializado Rotten Tomatoes ha alcanzado un 98 % de críticas positivas.

En México, su estreno ya es una fecha marcada en la agenda cinéfila. Aquí, la fecha de estreno, elenco, nominaciones, duración y por qué está dando tanto de qué hablar.

¿Cuándo se estrena ‘Agente Secreto’ en México?

La película Agente Secreto se estrena en cines de México el 26 de febrero de 2026.

Antes de su llegada a cartelera comercial, tuvo funciones especiales en espacios como la Cineteca Nacional, donde generó conversación entre críticos y público especializado.

En Latinoamérica, además, su distribución incluye ventanas en la plataforma MUBI, aunque su llegada al streaming en México dependerá del calendario posterior a su corrida en salas.

¿De qué trata ‘Agente Secreto’?

La historia se sitúa en el Brasil de los años 70, en plena dictadura militar. Un profesor universitario intenta escapar de la represión política mientras lidia con traiciones, vigilancia constante y la amenaza de desaparición.

No es una película de espionaje tradicional. No hay glamour ni gadgets sofisticados. Lo que hay es paranoia, tensión psicológica y una reconstrucción de época que incomoda. “La narrativa es pausada”, señalan los críticos, pero deliberada en cada escena suma a la sensación de asfixia política.

Con una duración aproximada de 158 minutos, la cinta apuesta por una construcción atmosférica que la crítica internacional ha reconocido como una obra ambiciosa y sólida.

Elenco principal de ‘Agente Secreto’

El peso de la película recae sobre un reparto de alto nivel encabezado por:

Wagner Moura – Protagonista. Su actuación ha sido considerada una de las mejores de su carrera.

– Protagonista. Su actuación ha sido considerada una de las mejores de su carrera. Maria Fernanda Cândido

Gabriel Leone

Udo Kier

La interpretación de Moura, en particular, ha sido clave en el impulso internacional del filme durante la temporada de premios.

Nominaciones al Oscar y premios internacionales

‘Agente Secreto’ consiguió cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026, entre ellas:

Mejor Película

Mejor Actor

Mejor Película Internacional

Mejor Dirección de Casting

Además, en los Globos de Oro se llevó premios importantes, incluyendo Mejor Película en Lengua Extranjera y reconocimiento actoral para Wagner Moura.

Su estreno mundial fue en el Festival de Cannes 2025, donde también obtuvo reconocimiento a la dirección, consolidándose como una de las producciones latinoamericanas más fuertes del año.

Expectativas en México y conversación crítica

La expectativa en México es alta, especialmente entre el público que sigue el cine de autor y las películas nominadas al Oscar. Sin embargo, no es una propuesta comercial tradicional, su duración y ritmo contemplativo podrían no conectar con todos.

Algunos críticos la consideran una obra poderosa y necesaria sobre memoria histórica y represión política. Otros señalan que su narrativa puede sentirse exigente. Esa polarización, lejos de restarle fuerza, ha incrementado la curiosidad del público.

¿Vale la pena ver ‘Agente Secreto’?

Si te interesan los thrillers políticos con carga histórica, actuaciones intensas y cine latinoamericano de alto nivel técnico, Agente Secreto es una de las apuestas más fuertes del año.

Con estreno confirmado en México y presencia sólida en la temporada de premios, la cinta de Kleber Mendonça Filho llega con el respaldo de la crítica internacional y el peso de sus nominaciones.