Los Bukis en California: empleado amenaza a latinos con llamar a ICE en Estadio SoFi

Hollywood Park despidió a empleado que mencionó llamar al ICE tras concierto de Los Bukis. X@SoFiStadium

Un concierto de Los Bukis en el Estadio SoFi de Inglewood, California, terminó en polémica luego de que un trabajador externo amenazara con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra asistentes latinos.

El incidente ocurrió el 20 de febrero y fue captado en video por Dalena Trevino. En las imágenes se observa a empleados del estadio discutiendo con asistentes al finalizar el evento. En medio del intercambio, una trabajadora dice: “Sí, antes de que llame al ICE”. De inmediato, personas alrededor reaccionan con gritos: “¡Dice que va a llamar al ICE!”.

Employee at Los Angeles concert is fired—for threatening to "Call ICE" on Latino customers.



When supervisor asks her to leave them alone she yells, "Yeah, before I call ICE!"—and storms off.



"She said she’s gonna call ICE," witnesses repeat to her boss.



The band Los Bukis was… pic.twitter.com/h6jcZjWuHC — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) February 25, 2026

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación y críticas por el tono de la amenaza en un evento masivo.

¿Qué ocurrió en el Estadio SoFi tras el concierto de Los Bukis?

Las imágenes muestran una discusión entre trabajadores y asistentes cuando el recinto comenzaba a desalojarse. La referencia directa a ICE encendió las alertas entre los presentes, en un contexto donde el tema migratorio es altamente sensible en Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas.

El momento fue compartido miles de veces en plataformas digitales y provocó un debate sobre trato y discriminación en espacios públicos.

Donde todo volvió ♾️ Felicitaciones a @somoslosbukis por la mayor cantidad de shows de un grupo latino en SoFi Stadium 🏟️ Gracias por dos espectáculos inolvidables de historia, música y amor ❤️



📸: Steve Thrasher pic.twitter.com/xiBsHvOya2 — SoFi Stadium (@SoFiStadium) February 23, 2026

Hollywood Park confirma despido tras amenaza relacionada con ICE

Tras la difusión del video, un portavoz de Hollywood Park, complejo que incluye el Estadio SoFi, confirmó al Los Angeles Times que la persona involucrada trabajaba para un proveedor externo y que ya no forma parte del equipo.

La empresa fue tajante: “No toleramos este tipo de comportamiento”.

El caso reabre la conversación sobre el trato a comunidades latinas en eventos masivos y el impacto que declaraciones de este tipo pueden generar en el clima social actual.