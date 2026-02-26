Los Bukis en California: empleado amenaza a latinos con llamar a ICE en Estadio SoFi
El video se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación y críticas por el tono de la amenaza en un evento masivo
Un concierto de Los Bukis en el Estadio SoFi de Inglewood, California, terminó en polémica luego de que un trabajador externo amenazara con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra asistentes latinos.
El incidente ocurrió el 20 de febrero y fue captado en video por Dalena Trevino. En las imágenes se observa a empleados del estadio discutiendo con asistentes al finalizar el evento. En medio del intercambio, una trabajadora dice: “Sí, antes de que llame al ICE”. De inmediato, personas alrededor reaccionan con gritos: “¡Dice que va a llamar al ICE!”.
¿Qué ocurrió en el Estadio SoFi tras el concierto de Los Bukis?
Las imágenes muestran una discusión entre trabajadores y asistentes cuando el recinto comenzaba a desalojarse. La referencia directa a ICE encendió las alertas entre los presentes, en un contexto donde el tema migratorio es altamente sensible en Estados Unidos, especialmente en comunidades latinas.
El momento fue compartido miles de veces en plataformas digitales y provocó un debate sobre trato y discriminación en espacios públicos.
Hollywood Park confirma despido tras amenaza relacionada con ICE
Tras la difusión del video, un portavoz de Hollywood Park, complejo que incluye el Estadio SoFi, confirmó al Los Angeles Times que la persona involucrada trabajaba para un proveedor externo y que ya no forma parte del equipo.
La empresa fue tajante: “No toleramos este tipo de comportamiento”.
El caso reabre la conversación sobre el trato a comunidades latinas en eventos masivos y el impacto que declaraciones de este tipo pueden generar en el clima social actual.