¿Claudia Sheinbaum demandará a Elon Musk? Esto dice la Presidenta

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aún se analiza si su gobierno emprenderá acción legal contra el empresario y dueño de la red social “X” y “SpaceX”, Elon Musk, quien afirmó que la presidenta dice los que los cárteles le ordenan.

¿Habrá acción legal contra Elon Musk?

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo evitó entrar en discusión sobre las palabras de Elon Musk, sin embargo, sí lanzó un mensaje.

“No creo que valga la pena entablar un debate (...) digamos que, como político, es muy buen empresario”. —

¿Qué postura fijó la Presidencia sobre las declaraciones?

Refirió que lo único importante es que la mayoría de la ciudadanía reconozca la labor de las Fuerzas Armadas y del gobierno en materia de seguridad.

Días atrás, Sheinbaum Pardo explicó que el equipo jurídico de la presidencia es quien analiza la posibilidad de presentar un recurso contra Musk, pero hasta el momento no existe fecha para ello o si decidirá no hacerlo.

