Quiere Maduro pagar su abogado privado en Nueva York con dinero de los venezolanos

El expresidente de Venezuela, Nicolas Maduro Moros, preso en Nueva York por cargos de narcoterrorismo, pretende pagar los honorarios de su abogado privado con recursos públicos de Venezuela.

Así lo deja en evidencia una carta firmada por su defensor Barry Pollack, y dirigida al juez federal a cargo del proceso, Alvin K. Hellerstein, en la que el litigante se queja de que no ha podido recibir su pago debido a que el Departamento del Tesoro no ha autorizado una licencia especial para que desde Venezuela, se transfieran los recursos.

La licencia es necesaria ya que el Tesoro, a través de la OFAC, ha impuesto desde hace tiempo sanciones al Gobierno de Venezuela que impiden cualquier tipo de transferencia financiera hacia los Estados Unidos, bajo el argumento que se trata de un Estado coludido con actividades delictivas.

Maduro también está personalmente por OFAC y tiene impedido recibir transferencias de recursos en jurisdicción estadounidense.

Pollack explica en su misiva que el gobierno de Venezuela tiene, supuestamente, la obligación de cubrir los honorarios tanto de Maduro como de su esposa Cilia Flores, en su calidad de Primera Dama. Y con esos recursos es que el expresidente pretende pagar los honorarios de su defensa.

El abogado dijo que, originalmente, OFAC autorizó la licencia para que Venezuela pudiera transferir a Maduro los recursos necesarios, sin embargo, tres horas después la misma OFAC revirtió su determinación y no autorizó que Maduro recibiera los recursos.

Se trata de una situación que, según el abogado privado del expresidente venezolano, atenta contra su legítimo derecho a contar con una defensa adecuada.

“La defensa explicó que el gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del Sr. Maduro, que el Sr. Maduro tiene una expectativa legítima de que el gobierno de Venezuela lo haga y que, de otro modo, no puede costear representación legal. En consecuencia, al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa del Sr. Maduro, la OFAC está interfiriendo con su capacidad para contratar abogado y, por tanto, con su derecho, conforme a la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección”, agrega el litigante en su misiva.

Pollak señala que, de momento, no desean pedirle alguna media específica al tribunal y solo actualizarlo del estado en el que se encuentra la situación. Confía en que, a través de los fiscales del Departamento de Justicia, se pueda trabajar para alcanzar una solución.

“No obstante, si el Tribunal prefiere tratar este asunto con las partes antes de la presentación de mociones, por favor háganoslo saber y nos pondremos a disposición del Tribunal en el momento que resulte conveniente”, agregó Pollack.

Primera Dama ya recibe recursos

Contrario al caso de su esposo, la ex primera Dama de Venezuela, Cilia Flores, ya recibió autorización de parte de la OFAC para que el Gobierno de Venezuela le transfiera los recursos económicos relacionados con su defensa.

Dicha autorización, según lo referido por Pollack, se dio desde el pasado 9 de enero y, a diferencia de la de su esposo, esta no ha sido revocada.

Cabe recordar que tanto Nicolas Maduro como Cilia Flores se encuentran bajo proceso en una corte federal de Manhattan, y ambos permanecen en prisión preventiva en la cárcel metropolitana de Brooklyn.