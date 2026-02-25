Platica Sheinbaum con Trump por operativo contra “El Mencho” en Jalisco

Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con Donald Trump por el operativo donde "El Mencho" fue abatido.

El operativo en Jalisco donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” fue motivo de una nueva llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, así lo dio a conocer la Primera Mandataria mexicana.

¿Qué se dijo en la llamada telefónica?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, explicó que fue una comunicación breve en la que Trump llegó con la incógnita de qué pasó y cómo está todo en nuestro país.

“Me llamó ¿qué día fue? Ayer, antier ¿no? Una llamada de ocho minutos, para preguntarme ¿qué pasa en México, cómo están las cosas, están bien? Pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda de inteligencia por parte del gobierno de Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación y ya, ah bueno muchas gracias, nos vemos que estés bien, fue una llamada corta para ver cómo están las cosas en México... todavía no tenemos reunión”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum Pardo minimizó que Donald Trump haya adjudicado a su administración la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Fue su… ¿cómo se llama lo que hizo? Informe del Estado de la Unión y bueno conocemos al presidente Trump pero la información que hemos dado es la correcta”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué funcionarios de EU se reunieron con el Gabinete de Seguridad?

Por cierto que dio a conocer que la visita de Sara Carter Bailey, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos y el embajador de dicha nación en México Ronald Johnson, fue por un acercamiento ya pactado con el Gabinete de Seguridad, para dar seguimiento a los temas en la materia.

“No, se reunieron con el Gabinete de Seguridad, se decidió que fuera aquí en Palacio porque estuvieron aquí, bueno fuimos a lo de la bandera, era mucho más cómodo que se reunieran aquí y fue una reunión cordial de protocolo, estaba planeada desde hace tiempo, no es algo que surgió recientemente y fue una reunión como parte de este entendimiento que tenemos con Estados Unidos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Reconoció que Carter Bailey, felicitó al gobierno mexicano por el operativo encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional, contra “El Mencho” además que fue informada sobre los alcances de la comunicación entre ambas naciones.

