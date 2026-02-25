Incendio en Tultitlán: Casas de madera quedan destruidas por el fuego en la colonia Prolongación San Jerónimo

La columna de humo fue visible en todo el municipio. @FernandoCruzFr7

Un fuerte incendio se registró la tarde de este miércoles 25 de febrero de 2026 en la colonia Prolongación San Jerónimo, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, dejando varias viviendas afectadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en una zona donde predominan casas construidas con madera y materiales ligeros, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas. En cuestión de minutos, el incendio se extendió por varios domicilios.

‼️fugo consume basura y alcanzó algunas casas de madera en San Pablo de las Salinas #Tultitlan #Edomex‼️



Bomberos al lugar. pic.twitter.com/aWctt7hUDg — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FernandoCruzFr7) February 25, 2026

Incendio consume casas de madera en Tultitlán

La columna de humo fue visible desde distintos puntos del municipio, generando alarma entre habitantes de colonias cercanas, quienes comenzaron a compartir imágenes y videos en redes sociales.

Elementos del cuerpo de bomberos de Tultitlán, así como personal de Protección Civil y policías municipales, acudieron al lugar para intentar sofocar el fuego y evitar que alcanzara más viviendas.

Hasta el momento, las autoridades trabajan en la zona para controlar por completo el incendio y realizar la evaluación de daños. Vecinos de la colonia reportaron pérdidas materiales importantes, aunque se mantiene pendiente la confirmación oficial sobre posibles personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse al área afectada para no entorpecer las labores de emergencia.

El siniestro ocurre en una zona con alta concentración de viviendas construidas con materiales inflamables, lo que representa un riesgo adicional en caso de incendios.

Las investigaciones continúan para determinar las causas que originaron el fuego en esta parte de Tultitlán.